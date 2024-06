Madagascar: Développement urbain - Des actions urgentes pour exploiter les potentielles d'urbanisation

Les villes malgaches s'urbanisent de façon rapide. L'exemple de la ville d'Antananarivo interpelle sur l'importance d'agir dans les plus brefs délais et d'apporter des solutions suffisamment concrètes, concertées et planifiées.

« L'urbanisation rapide du pays se produit sans planification, financement et coordination suffisants pour répondre à la demande croissante d'emplois de qualité, de logements, d'infrastructures et de services de base dans les villes... ». Ce qu'on peut lire dans le document relatif à la revue de l'urbanisation de Madagascar signé Banque Mondiale. Ces faits donnent à réfléchir sur le développement futur des villes et de la population mais surtout du pays.

Ce dans la mesure où cette situation, qui touche beaucoup de villes du pays, « entraîne des problèmes importants de prestation de services et des niveaux élevés d'informalité dans les emplois et le logement ». A en croire la revue, « au fur et à mesure que les villes se sont développées, les infrastructures ont pris du retard par rapport à l'augmentation des besoins ». « Par exemple, plus de 60 % des citadins vivent dans des quartiers informels et non planifiés avec un manque de services de base, souvent situés dans des zones à risque » interpelle la Banque dans son document.

Urgentes

Le développement informel des villes malgaches entraîne des conséquences économiques, environnementales et sociales « négatives ». Afin d'y faire face, plusieurs recommandations ont été avancées par la revue. Le renforcement de la politique et de la stratégie nationale de développement urbain s'en trouve à la première liste. Ce, en « adoptant une approche intégrée des interventions aux niveaux national, régional et municipal ». « Le pays a besoin d'une orientation stratégique sur la transformation de ses villes, qui fixe les

%

« règles du jeu » pour toutes les parties prenantes et fournit aux villes un mandat clair, des outils de mise en oeuvre, des ressources fiscales et une capacité à gérer l'urbanisation » note-on. La mise en oeuvre d'un cadre politique coordonné au niveau national pour améliorer les services municipaux et l'aménagement du territoire constitue également une piste de solution qui s'ouvre à la Grande Île. Comme les villes du pays fonctionnent avec des budgets limités out en faisant chaque année face aux événements climatiques extrêmes, il conviendrait « d'accroître les investissements et les financements en faveur d'infrastructures et de services urbains résilients ».