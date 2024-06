Madagascar: Veille de fête nationale - Les pointeurs laser refont surface, attention aux yeux !

Depuis plusieurs années, la période avant la fête nationale est aussi celle de la (re)mise en vogue des pointeurs laser, fortement prisés par les enfants et les jeunes mais qui ne sont pas sans danger en cas de rayonnement dirigé vers les yeux.

Les pointeurs lasers refont leur apparition sur le marché et les projections sur les murs, les façades d'immeubles ou sur d'autres supports, commencent à être observées ces derniers jours. Ces dispositifs peuvent pourtant s'avérer dangereux en cas de projection vers les yeux et une exposition prolongée sur la peau.

Il faut savoir que les pointeurs laser, au-delà d'une certaine puissance, sont interdits dans de nombreux pays du monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord. La majorité de ces produits sont vendus sur internet, ou importés d'Asie. Ces dispositifs qui peuvent être utilisés comme pointeurs optiques lors de présentations via des vidéoprojecteurs, ne correspondent pas toujours aux normes en vigueur et les valeurs limites sont parfois largement dépassées. Pour tout usage du pointeur laser, il est déconseillé d'utiliser ceux au-delà de 1 milliwatt de puissance.

Il faut reconnaître qu'extérieurement, les pointeurs laser interdits ne se distinguent pas des autres, moins puissants. Leur rayonnement, direct ou indirect - par exemple reflété par un miroir - peut provoquer des lésions oculaires graves, même en cas de projections brèves, et des brûlures de la peau en cas d'exposition plus prolongée. Aussi est-il important de vérifier la puissance du dispositif avant toute utilisation. L'absence d'informations sur la véritable puissance du produit sur l'étiquette, représente déjà une anomalie.

Dans la pratique, un pointeur laser n'est jamais à diriger vers une personne et encore moins vers les yeux ou le visage. Ces dispositifs pouvant être dangereux, ils ne sont, en aucun cas, des jouets et ne devraient pas, de ce fait, être donnés à un enfant ou être laissés à sa portée. Pour les utilisateurs plus âgés, il est important d'adopter un usage approprié du pointeur laser. Si les projections sur les murs et les façades, comme observé actuellement, restent sans danger, les dérapages ne sont pas moins nombreux, car des cas de projection vers les automobilistes et les transports en commun, atteignant les chauffeurs, sont régulièrement observés. Une vigilance accrue est nécessaire chez les parents d'enfants et d'adolescents, ainsi que les responsables d'enfants afin d'éviter les accidents liés à l'usage de ces dispositifs.