Madagascar: Secteur artisanat - Valorisation des chutes de tissus des entreprises franches

Les rebuts de tissus non utilisés par les entreprises franches seront valorisés par les artisans.

C'est le fruit de la convention de partenariat signée récemment entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires de Madagascar (GEFP).

Les artisans opérant dans la filière textile et habillement pourront ainsi s'approvisionner en chutes de tissus issues du processus de fabrication de vêtements dans les industries de textiles qui sont membres de ce groupement professionnel. En effet, la direction générale de l'Artisanat prévoit de mettre en place une centrale d'achat pour les chutes de tissus en organisant dernièrement une réunion technique avec toutes les parties prenantes.

Matières premières abordables

Pour sa part, les représentants du GEFP ont soulevé à cette occasion que ce projet représente une contribution significative au développement durable. En effet, « ces chutes de tissus étaient autrefois détruites ou rejetées. Dorénavant, les artisans peuvent les récupérer et les valoriser grâce à la mise en application de cette convention de partenariat. Ce qui permettra de contribuer à la réalisation des actions de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) pour les industries du textile qui opèrent dans le cadre de la zone franche. En outre, cette démarche permet non seulement de réduire les déchets industriels, mais aussi de soutenir les artisans en leur fournissant des matières premières abordables », ont-ils évoqué.

Savon artisanal

Par ailleurs, le directeur général de l'Artisanat a réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir les artisans en leur garantissant un accès équitable et économique aux matières premières. La préservation de l'environnement s'avère également une priorité. Raison pour laquelle, ces artisans sont encouragés à utiliser des matières recyclées en vue de promouvoir un modèle économique plus responsable et durable tout en soutenant l'innovation et leur compétitivité.

Parlant de la valorisation des chutes de tissus issus des entreprises franches, des artisans créateurs se lancent déjà dans la confection de tapis, de linges de maison et de couvertures. D'autres ont pu les transformer pour fabriquer des doudous ou bien poupées dites « badendro ». Ce n'est pas tout ! Des artisans brûlent et transforment des chutes de tissus pour fabriquer du savon artisanal et écologique.