Madagascar: Muay thaï-« Trophée du choc » - L'équipe nationale, au top de sa forme

Le regroupement des membres de l'équipe nationale bat son plein au dojo Henri Fraise Ankorondrano. Une belle bagarre en perspective du « Trophée du choc ».

La quatrième édition du « Trophée du choc World Cola », qui aura lieu au Palais des sports le vendredi 14 juin, avance à grands pas. Sous la houlette de maître Gildas André Razanajatovo, les combattants membres de l'équipe nationale peaufinent leurs entraînements à Ankorondrano. Leur regroupement a débuté le 21 mai.

Le niveau technique est encourageant, même si la plupart d'entre eux vont faire leur première apparition dans un combat international. Ils sont motivés et déterminés à briller à domicile. « Nous sommes dans la dernière ligne droite de préparation. Je suis très fier de l'évolution des athlètes. Je ne les connais pas très bien, mais ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Le but est de remporter 80% de la victoire. L'entraînement se focalise sur les caractéristiques techniques, l'endurance, la morale et la technique dans de bonnes conditions », a fait savoir le coach national.

Chez les dames, Manoa Andrianjatovo (-51 kg) et Miora Christelle Rantenaina (-60 kg) composent l'équipe nationale. En semi-pro, les porte fanions malgaches sont, entre autres, Hervé Odilon Andrianantenaina (-51kg), Tsitohaina Tianamalala François (-54kg), Patrick Rafanomezantsoa (-57kg), Fitahiana Angelo Ratahiriniaina (-60kg), Mamisoa Manantsoa (-63,5kg) et Fetraniaina Olivier Ratsimaharesy (-67kg).

Derby de l'océan Indien

Le combat pro, Fazaraly Razanajatovo, alias Superbadboy et le Réunionnais Johnny Gauvin, sera au coeur de ce « Trophée du choc ». Ils s'affronteront pour un ceinture de World All Fight System Organization (AFSO). Pour Fazaraly, après son absence dans les combats professionnels depuis quelques années, il ambitionne de remporter ce premier grand défi à Madagascar.

En effet, ce combat « Trophée du choc World Cola » verra la participation des athlètes malgaches, réunionnais, mahorais et mauriciens. Grâce à des partenaires tels que le Sponsor Platinum XXL, Henri Fraise et Fils, ainsi que le Sponsor Gold Mercatis et Co, cette édition 2024 s'est développée à l'échelle mondiale. « Les boxeurs malgaches ont un potentiel remarquable dans le monde de la boxe thaï et ils méritent d'être soutenus. Nous sommes toujours là pour les accompagner dans leur progression dans leur domaine d'expertise », a noté Van Der Straeten Charles, parrain du club GISL et directeur général de Henri Fraise.