Madagascar: Humanitaire - Réhabilitation de la piste d'atterrissage d'Ambovombe

La piste d'atterrissage d'Ambovombe, dans l'extrême sud de Madagascar, vient de faire l'objet de travaux de réhabilitation, aujourd'hui achevés. Menés par l'UNHAS, le service aérien humanitaire des Nations Unies, géré par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), les travaux de réhabilitation ont été exécutés en seulement cinq jours.

Ce qui permettra dorénavant de « renforcer les capacités opérationnelles et d'assurer un transport aérien plus sûr vers le sud » de Madagascar. Un changement qui devra permettre dorénavant un accès rapide à la communauté humanitaire et d'assurer un acheminement plus rapide des aides destinées aux populations.

Rappelons que l'UNHAS intervient en apportant des aides, dont des assistances alimentaires, dans les situations d'urgence à travers un transport de passagers et de fret léger, de manière fiable, sécurisée et rentable.

A noter que l'UNHAS vient de bénéficier d'une contribution de 1 million de dollars du Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) de l'USAID Madagascar, permettant d'acheminer des marchandises de première nécessité vers des sites clés difficiles d'accès comme Ampanihy, Bekily, Betroka, et bien entendu, Ambovombe, mais également Mananjary et Manakara.