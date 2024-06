Burkina Faso: Le pays et la Russie - Des parlementaires russes et burkinabè renforcent leur coopération

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu en audience, une délégation de parlementaires russes, le mardi 4 juin 2024, à Ouagadougou.

La coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie se renforce de jour en jour. En témoignent les nombreuses visites des organismes russes au Burkina Faso et vice versa. Dans la matinée du mardi 4 juin 2024, c'est une délégation de parlementaires russes qui a été reçue en audience par le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma. Chef de la délégation, Alexey Chepa, député et premier vice-président de la commission des affaires internationales, a dit être content de visiter encore le Burkina et surtout d'échanger avec le chef du parlement burkinabè.

Cette visite vise, selon ses dires, à approfondir la coopération entre les parlements burkinabè et russe. Pour lui, les relations entre les deux parlements sont des relations entre les deux peuples, car les parlements représentent les peuples. Poursuivant, il a noté que le Burkina et son pays ont des objectifs communs et larges. « Le Burkina commence son développement pour être indépendant. Vous défendez vos propres intérêts, c'est-à-dire ceux du peuple burkinabè. Vous voulez que votre économie se développe et nous vous soutenons dans cette dynamique. Les ressources naturelles du Burkina doivent appartenir à son peuple », a-t-il insisté. Alexey Chepa s'est par ailleurs réjoui de l'ouverture du centre culturel russe au Burkina. Il est convaincu que cela va contribuer à promouvoir la culture et la langue russe au pays des Hommes intègres.

« C'est un lieu où toute personne intéressée de développer les relations russo-burkinabè peut venir », a-t-il indiqué. Il a souligné que cette maison a été construite grâce à un appui du parlement burkinabè. Marc Bertin Gansonré, député et président du groupe d'amitié Russie-Burkina, s'est réjoui de cette visite de parlementaires russes à l'ALT. « C'est un honneur de recevoir nos collègues qui ont accepté faire le déplacement depuis Moscou pour témoigner de la solidité de nos relations », a-t-il indiqué. Il a annoncé un prochain voyage de parlementaires burkinabè à Moscou afin de prospecter des pistes de coopération à même d'aider le Burkina à faire face aux défis auxquels, il est confronté.