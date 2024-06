Madagascar: Deux Roues Festival - Sensibilisation, sécurité et solidarité à l'honneur

Le Shny Moments a ouvert ses portes à la presse hier, dévoilant un événement emblématique en perspective, le « Deux Roues Festival ».

Prévu les 3 et 4 août au CCI Ivato, cet événement unique, placé sous l'égide de l'Agence des transports terrestres (ATT), de la Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR), de la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM) et de la Riders Scoot Community (RSC), promet d'allier divertissement, sensibilisation et solidarité. Le programme dense des deux jours offre une variété d'activités.

Le 3 août sera marqué par des expositions de stands et une conférence majeure sur la sécurité routière. Le jour suivant, un carnaval traversera la capitale, rassemblant les passionnés de moto, avec près de 10 000 visiteurs attendus. Une démonstration palpitante et une tombola viendront également enrichir cette journée chargée. Natacha Rasoamanantany, organisatrice, souligne l'importance de cet événement face à la recrudescence des accidents.

« De nombreux accidents ont été observés récemment. C'est pourquoi nous avons été inspirés d'organiser ce festival pour sensibiliser tous les amateurs de deux roues à la prudence sur la route », a-t-elle expliqué. Mais le Deux Roues Festival ne se limite pas à la sensibilisation. Il revêt également une dimension philanthropique, avec une partie des bénéfices reversée à une association venant en aide aux enfants de prisonniers. « Nous utiliserons une partie des bénéfices pour des oeuvres caritatives. Plutôt que de donner de l'argent ou de la nourriture, nous organiserons des sessions de formation pour ces enfants », déclare l'organisateur.

« Notre rôle principal à la DGSR est de réguler l'usage des voitures et des motos à Madagascar, en mettant l'accent sur la prévention des accidents. En plus des campagnes de sensibilisation, nous proposons des formations à tous les acteurs des deux roues et à tous les usagers de la route. C'est pourquoi nous serons présents lors du festival pour partager nos connaissances et nos expériences », a fait avoirle Lieutenant-Colonel Rija Rakotomampianina de la DGSR.