Madagascar: Face-à-face Rajoelina - Yoon Suk Yeol - Accord en vue sur l'envoi en Corée de 1 000 travailleurs malgaches par an

Coup d'envoi hier du premier Sommet Corée-Afrique. Le président Andry Rajoelina était présent au Kintex Convention Center de Séoul pour participer à cette rencontre de haut niveau qui durera deux jours.

52 pays africains y sont présents en tant qu'invités du président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Dans son discours d'ouverture, ce dernier a tendu la main aux pays du Continent noir, en lançant une plaidoirie pour l'élaboration d'un partenariat gagnant-gagnant pour faire face aux actuels défis mondiaux, notamment les crises climatique et alimentaire, les pandémies, les catastrophes naturelles, et la fragilité de la chaîne d'approvisionnement.

« On ne peut lutter contre ces fléaux qu'en renforçant la solidarité et la coopération internationale », a-t-il soutenu. En effet, l'objectif de ce sommet vise à renforcer la coopération entre la Corée et l'Afrique. Le président coréen insiste notamment sur la nécessité d'accélérer les négociations en vue de conclure l'Accord de partenariat économique (EPA) et le cadre de la promotion du commerce et des investissements (TIFP), ainsi que l'élargissement du traité de protection des investissements.

Actuellement, la Corée envisage d'augmenter jusqu'à 10 milliards de dollars son aide publique au développement (APD) à l'horizon 2030. Il serait aussi question d'apporter un financement des exportations de l'ordre de 14 milliards de dollars afin d'aider les entreprises coréennes à augmenter leurs investissements en Afrique.

Coopération adaptée

Madagascar cherche aussi à tirer profit de la coopération avec la Corée. D'où la participation de la délégation malgache à ce sommet. « Nous avons besoin de partenaires fiables comme la Corée », a déclaré le chef de l'Etat. Hier, Andry Rajoelina a eu une journée très chargée qui a notamment été marquée par le face-à-face avec le président coréen Yoon Suk Yeol, mais aussi la signature d'un mémorandum d'entente sur le secteur minier.

Dans son discours prononcé lors de cette cérémonie d'ouverture, le locataire d'Iavoloha a mis en exergue les différentes ressources existant dans la Grande Île. « Nous souhaitons une coopération adaptée avec la Corée qui puisse contribuer à l'atteinte de notre objectif de valoriser les potentiels immenses dont dispose notre pays », a-t-il déclaré.

Le numéro Un malgache a aussi évoqué les initiatives que le gouvernement malgache a prises afin de rattraper le retard du développement du pays, en l'occurrence la réforme de l'industrie touristique, l'adoption du nouveau Code minier, l'agriculture et le projet "Hazavana ho anao". Selon le chef de l'Etat, « l'essor économique de la Corée est un modèle exemplaire d'une Nation résiliente, et qui nous inspire tous ».

10 millions de dollars

Hier en fin de matinée, le président Andry Rajoelina a eu une entrevue en tête-à-tête avec le président coréen Yoon Suk Yeol. Une occasion pour les deux personnalités de faire le tour d'horizon des domaines de coopération entre les deux pays. Le chef de l'Etat a profité de cette rencontre pour réitérer la volonté de Madagascar de renforcer la coopération multiforme avec la Corée.

La Grande île souhaite aussi bénéficier davantage d'aide publique au développement que la Corée envisage d'augmenter à 10 millions de dollars d'ici l'année 2030. Les deux hommes ont aussi discuté du projet Employment Procurement System qui consiste à envoyer des ressortissants malgaches en Corée pour y travailler. D'après les explications, un accord y afférant est actuellement en cours de préparation.

Ce projet prévoit l'envoi en Corée de 1 000 travailleurs malgaches par an pendant 5 ans, a-t-on fait savoir. La réhabilitation de la RN1 a également été évoquée entre les deux présidents. De son côté, le président Yoon Suk Yeol a insisté sur la mise en oeuvre de l'innovation du secteur agricole et le projet Trade Investment Promotion. La Corée souhaite stimuler le commerce et les investissements avec Madagascar. Le développement du secteur touristique a également été discuté.

Minéraux critiques

Dans l'après-midi, le locataire d'Iavoloha a assisté à la cérémonie de signature officielle du Mémorandum d'entente sur la coopération dans le cadre du partenariat sur les minéraux critiques entre Madagascar et la Corée. La signature a été faite par le ministre des Mines Herindrainy Olivier Rakotomalala côté malgache, et le ministre coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie Cheong In Kyo. Il s'agit d'un accord sur le transfert des compétences et d'expertise ainsi que la recherche des minéraux critiques essentiels à la transition énergétique.

Le cobalt, le nickel, le chrome et les terres rares sont, entre autres, concernés par cet accord. C'est le premier accord de ce genre signé par Madagascar, a expliqué le ministre Olivier Rakotomalala. Ce jour, le Chef de l'Etat aura encore une journée chargée avec la participation au Business Summit sur l'industrialisation et la promotion des investissements, et une visite d'un centre d'épuration d'eau. La signature d'un protocole d'accord dans le domaine de l'agriculture figure aussi dans l'agenda de la délégation malgache.