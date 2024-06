Madagascar: Association cartitaive - Le Wednesday Morning Group promeut l'autonomisation des femmes

Un projet phare. Grâce au travail des femmes formées par le Wednesday Morning Group (WMG), plusieurs serviettes hygiéniques lavables ont été distribuées à des jeunes filles, élèves du Collège d'Enseignement Général d'Ambohitrabiby, au début de cette semaine.

L'association caritative WMG aspire à rendre les femmes autonomes. "En tant que femmes, nous souhaitons soutenir d'autres femmes et leur fournir les moyens nécessaires pour atteindre une indépendance économique", a déclaré Fiona Tsiranana, présidente de WMG.

Depuis plus d'un an, l'association forme les femmes les plus vulnérables à la fabrication et à la production de serviettes hygiéniques réutilisables, offrant ainsi des opportunités précieuses aux bénéficiaires. D'une part, l'association propose une formation génératrice de revenus pour les femmes et leurs familles. D'autre part, les jeunes filles peuvent bénéficier de serviettes hygiéniques en tissu lavable et écologique.

Le Wednesday Morning Group s'engage activement dans cette initiative citoyenne, avec l'espoir que ses actions se propagent et inspirent d'autres à faire de même. L'association WMG lance un appel à toutes les bonnes volontés, ainsi qu'aux entreprises, pour soutenir et donner une dimension nationale à ce projet. "Soyons attentifs au sort de nos jeunes filles, qui représentent l'avenir de notre pays.

Les petits gestes solidaires, comme l'achat de ces serviettes pour vos employées, peuvent faire une grande différence, que vous soyez particuliers ou entreprises. Marchons ensemble et apportons chacun notre pierre à l'édifice de l'émancipation de la Femme Malgache ", exhorte la présidente Fiona Tsiranana.