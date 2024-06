Madagascar: Mondial 2026 - Les Barea visent deux victoires

Les Barea sont au grand complet depuis hier, à trois jours du match contre les Coelacanthes comoriens. Les quatre expatriés de La Réunion ont débarqué, hier après-midi, à Johannesbourg.

J-2. Vingt-quatre joueurs sont à Johannesbourg pour disputer les matchs contre les Coelacanthes comoriens, le 7 juin, et les Aigles maliens, le 11 juin, au stade du First National Bank en Afrique du Sud. Ces matchs comptent respectivement pour les troisième et quatrième journées qualificatives à la Coupe du monde 2026.

Après deux jours passés à Antananarivo, les quatre joueurs de La Réunion se sont envolés, hier après-midi, pour le pays Arc-en-Ciel. Il s'agit en l'occurrence de l'attaquant de l'AS Excelsior, Angelo Andrianantenaina, du milieu de l'AJ Saint Pierroise, Ando Manoelantsoa, et des deux éléments de Saint-Pauloise, Rojolalaina Andriamanjato et Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana alias «Tsiry».

Les Barea vont d'abord se focaliser sur le derby de l'océan Indien Madagascar-Comores qui aura lieu dans deux jours.

Buteurs

«L'objectif principal est de gagner les six points sans sous-estimer, bien évidemment, l'équipe adverse. Ce sera à nous d'exécuter et d'accomplir la mission pour obtenir un bon résultat», confie Ando Manoelantsoa. Ce dernier occupe, depuis quelque temps, le poste de défenseur au lieu de milieu avec son club. Il a cependant enregistré un but et quelques passes décisives cette saison.

%

Appelé peu de temps avant le début du rassemblement, Angelot a déjà figuré dans la liste des quarante présélectionnés.

«Le sélectionneur m'a convoqué et j'ai répondu présent... Notre objectif est le même que celui de coach Rôrô, engranger les six points», soutient, lui aussi, l'attaquant de l'AS Excelsior. Angelot compte actuellement dix buts en autant de journées au championnat réunionnais.

«Nous sommes prêts et je promets de donner le meilleur de moi-même pour que l'équipe puisse remporter la victoire. Nous aurons, face à nous, une assez grande équipe, mais comme nos adversaires, nous allons exploiter nos jambes pour jouer et marquer des buts. Nous sommes confiants et nous donnerons tout pour arracher la victoire», lance, comme un défi, le Barea Chan, Tsiry.

Les Comoriens sont également déjà en Afrique du Sud, depuis une semaine. Ils s'entrainent sur le même terrain du Wits Surrock Park.

«Fabien Boyer privé de libération»

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe apporte un éclairage sur l'absence du défenseur de l'AS Saint-Pierroise, Fabien Boyer. Le coach des Barea indique qu'il a eu des échanges téléphoniques avec le président de la Saint-Pierroise. « Boyer a bien voulu venir, mais le président ne l'a pas libéré, car le club aura un match contre Saint-Denis, en marge de ceux des Barea.

On nous a dit qu'il est blessé. Nous avons négocié pour qu'il puisse rejoindre un peu plus tôt le groupe pour procéder aux soins. L'équipe nationale a des médecins et des kinés qualifiés. Mais en vain. Le président du club nous a répondu de faire le choix entre Ando et Boyer. La conversation a été de plus en plus tendue.

J'ai souligné que nous sommes dans la période de la fenêtre Fifa, donc le club devrait le libérer pour rejoindre l'équipe nationale. Nous avons déjà toléré qu'ils ne soient pas libérés, lors des matchs amicaux en octobre», clarifie le coach Rôrô. Ando a, quant à lui, affirmé qu'il « n'a pas joué ni assisté à l'entrainement depuis plus d'une semaine. Il est blessé au mollet ».