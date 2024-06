Afrique: Film documentaire - « Sitabaomba » de Lova Nantenaina concourt au Maroc

Le film documentaire de Lova Nantenaina, « Sitabaomba » ou « Chez les Zébus Francophones », sera en compétition avec dix autres films internationaux lors du Festival International de Film Documentaire d'Agadir-Fidadoc au Maroc.

Le film documentaire de Lova Nantenaina, « Sitabaomba » ou « Chez les Zébus Francophones », qui est son dernier long-métrage, est en lice pour la compétition internationale à la 15e édition du Festival International de Film Documentaire d'Agadir-Fidadoc au Maroc, du 7 au 12 juin. Sélectionné parmi dix autres films internationaux dans la catégorie compétition internationale, cette oeuvre singulière capte l'attention avec sa fusion de séquences documentaires, d'animation, de fiction et de marionnettes.

« On est heureux d'être sélectionné à ce grand rendez-vous du documentaire. Cela prouve que nos films et les histoires qu'on raconte peuvent toucher d'autres peuples du monde. C'est aussi une occasion de voir les films des autres et se ressourcer », déclare Lova Nantenaina lors d'un appel téléphonique.

« Après Tidf de Taïwan et Doxa du Canada le mois dernier, ce mois-ci notre film passe au Maroc et après Séoul. Mon équipe et moi, on est très content que le film circule et qu'il rencontre son public ». «Sitabaomba» ou « Chez les Zébus Francophones » narre l'histoire de Ly, un paysan mpikabary d'Antananarivo qui vit à côté de l'aéroport et d'un camp militaire, à Sitabaomba.

L'étendue de rizières qui entoure son village est convoitée par deux projets présidentiels, un colonel, des généraux et des investisseurs étrangers. Ici, promesses politiciennes et art oratoire paysan s'affrontent, et quand les crocodiles s'en vont, les caïmans les remplacent. « Chez les Zébus Francophones » a été primé au festival de Leipzig par le Leipziger Ring au festival Dok Leipzig en Allemagne et aux OEillades d'Albi par le prix « Film Vert ».

Cinéaste dévoué

« Depuis 15 ans, l'ambition du Fidadoc est de favoriser l'expression d'une culture documentaire au Maroc et de contribuer activement à construire notre patrimoine audiovisuel. Ce rendez-vous prestigieux permet aux producteurs et cinéastes de diffuser avec des standards internationaux et de faire rayonner notre patrimoine marocain et continental » souligne Hind Saïh, Présidente du festival dans un communiqué publié dans leur site.

Le jury officiel, composé de trois personnalités marocaines et étrangères reconnues pour leur engagement culturel, attribuera trois prix qui sont le Grand Prix « Nouzha Drissi », le Prix spécial du Jury et le Prix de la première oeuvre.

Les projections se dérouleront au Cinéma Sahara, quartier Talborjt. Lova Nantenaina est née et a grandi à Madagascar. Il a quitté son île en 1999 et a suivi des études de sciences sociales et d'audiovisuel en France et à La Réunion avant d'intégrer l'école de cinéma de Toulouse. Il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont «Avec Presque Rien ... », « Ady Gasy - The Malagasy Way », « Zanaka » « Aza Kivy, Étoile du Matin » et autres.

Le Fidadoc 2024 promet d'être un carrefour de rencontres et d'échanges culturels, où les films documentaires ouvrent des fenêtres sur des réalités diverses, et « Chez les Zébus Francophones » de Lova Nantenaina est prêt à captiver le public marocain avec son récit poignant et universel.