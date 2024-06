Afrique: Sommet Corée-Afrique - Madagascar souhaite 'une coopération adaptée'

Le coup d'envoi du sommet Corée - Afrique qui se tient à Séoul a été donné hier. Parmi les premiers orateurs de la cérémonie d'ouverture, le président Rajoelina affirme que Madagascar "souhaite une coopération adaptée" avec la Corée du Sud.

Une coopération adaptée. C'est ce que Madagascar souhaite conclure avec la Corée du Sud. Un souhait formulé par Andry Rajoelina, président de la République, dans son discours durant la cérémonie d'ouverture du sommet Corée - Afrique, hier, au Centre de conférence Kintex, à Séoul.

Selon les explications, par "coopération partagée", il faut entendre le fait de "valoriser les ressources naturelles, tout en protégeant la biodiversité". En substance, la Grande Île veut un partenariat dans le sens d'un réel développement durable. Dans son allocution, le locataire d'Iavoloha a, en effet, mis l'accent sur les richesses naturelles endémiques de Madagascar, qui "constituent 5% de la biodiversité mondiale".

Toutefois, le pays compte aussi sur son "positionnement stratégique", qui le place comme "un pont entre l'Afrique et l'Asie", ainsi que son vaste territoire maritime, pour lui servir de rampe de lancement de son émergence. La Grande île se trouve, en effet, au coeur des deux grandes autoroutes maritimes commerciales. L'une se trouve au large de Tolagnaro, remonte par le Canal du Mozambique jusqu'au Golfe d'Aden. L'autre passe à quelques encablures d'Antsiranana et va en direction de l'Asie.

L'autre atout de Madagascar est, par ailleurs, ses ressources naturelles qui lui octroient de forts potentiels dans des domaines diversifiés. Il y a, entre autres, sa biodiversité pour le tourisme, ses ressources marines pour l'économie bleue, ses ressources hydrauliques et solaires pour l'énergie renouvelable et surtout ses ressources minières. "Notre ambition est de valoriser le potentiel immense de notre pays. Nos richesses naturelles, à la fois terrestres, marines et souterraines qui doivent être exploitées", affirme ainsi le chef de l'État.

La concrétisation de cette ambition doit donc aller de pair avec la préservation de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle Madagascar, par la voix de son Président, formule le souhait d'une "coopération adaptée".

Réformes

Le secteur minier est justement celui sur lequel les grandes puissances et les grands investisseurs lorgnent le plus. La Corée du Sud, justement, affirme son intérêt pour les "minéraux critiques", dont regorgent le sous-sol malgache.

L'enjeu du type de coopération voulue par la Grande île réside alors dans la conjugaison de la nécessaire valorisation des ressources naturelles, avec l'impératif de préserver la biodiversité. Le locataire d'Iavoloha a, du reste, mis en avant quelques secteurs, où des réformes sont mises en oeuvre afin d'attirer les investisseurs. Il cite ainsi la réforme de l'industrie touristique pour "faciliter l'implantation des chaînes hôtelières". Un autre secteur sur lequel la Corée affirme un intérêt particulier.

Durant leur rencontre bilatérale, en marge de la première journée du Sommet de Séoul, Yoon Suk Yeol, président de la Corée, a affirmé à Andry Rajoelina, que Madagascar "est une destination touristique qui intéresse beaucoup" ses compatriotes. Dans la liste des réformes sur lesquelles tablent le chef de l'État, il y a aussi "le nouveau code minier". La mise à jour de ce texte "permettra de concrétiser au moins trois nouveaux investissements", ajoute-t-il sans plus de précisions.

"L'agriculture est en plein essor, grâce à une politique de promotion de l'agribusiness pour exploiter nos millions d'hectares de terres arables, dont 2% seulement sont exploitées à ce jour", argue également le président de la République. À s'en tenir à son discours d'hier, Madagascar voit en la Corée, "un partenaire fiable". Il conclut sa prise de parole en déclarant, "Avec la feuille de route qui trace notre nouvelle coopération, Madagascar occupe une place particulière. Je suis certain que les programmes et projets se concrétiseront en des résultats tangibles".

"L'Afrique peut aller loin et plus vite"

Dans son allocution en ouverture du sommet Corée - Afrique, hier, le président Andry Rajoelina a également indiqué que la vitesse avec laquelle la Corée s'est hissée parmi les principales puissances économiques mondiales est un exemple pour l'Afrique. "L'Afrique peut aller plus loin et plus vite", soutient-il alors. Le locataire d'Iavoloha affirme que le continent a tous les atouts pour sortir des méandres de la pauvreté.

"L'Afrique est un continent qui a énormément de potentiel, avec des ressources abondantes et une population jeune et dynamique. On ne le dira jamais assez, mais l'Afrique est un grand continent, imposant et riche. (...) L'Afrique est plus grande que toute l'Europe et les États-Unis réunis. L'Afrique possède 60% des terres arables non exploitées au monde. Elle représente clairement l'avenir de l'humanité. Il est temps que l'Afrique se mobilise pour la génération future. Nous avons les ressources et le potentiel humain, mais il nous faut le savoir-faire et la technologie", soutient ainsi le président Rajoelina.