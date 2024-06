Madagascar: Coopération interrégionale - Fructueux échanges entre Sambava et Antsiranana

Après avoir rempli leur devoir civique lors du jour des élections législatives, ces employés communaux, sous la direction du maire Judicaël Ramangalaza, ont quitté leur cité pour se rendre dans la capitale du Nord afin d'échanger sur les politiques sociales et environnementales de leur commune et de celle d'Antsiranana.

Les échanges ont été variés et ont abordé plusieurs thématiques relevant des compétences communes des deux collectivités. Selon les explications, ce déplacement visait à favoriser les échanges intercommunaux et comprenait des ateliers avec le Bureau indépendant anticorruption (Bianco) sur la lutte contre la corruption, dans le but de renforcer la transparence dans l'administration. Cet atelier a été l'occasion d'un échange fructueux autour de ce vaste sujet.

Pendant l'échange d'expériences entre les deux parties, qui a été un moment fort de la visite, le directeur de la branche territoriale du Bianco à Antsiranana a exposé aux participants les différentes formes de corruption ainsi que les moyens de lutter contre ce fléau. Il a également mis en avant l'importance de l'éducation et de la sensibilisation dans cette lutte. De son côté, le maire de Sambava a saisi cette opportunité pour rappeler à l'assistance que la responsabilité de combattre la corruption incombe à tous, et non pas seulement aux dirigeants, tout en soulignant que ces derniers doivent servir de modèles.

Lieu emblématique

En plus de cette rencontre, des visites des lieux et des moments de loisirs étaient également prévus pour renforcer les liens entre confrères, récompensant ainsi leurs efforts constants. Le périple s'est poursuivi par l'organisation d'une grande marche vers le site d'Anosiravo-Montagne des Français, dans la commune rurale de Ramena. Cette excursion a permis aux visiteurs sambaviens d'explorer un lieu naturel emblématique, à la fois historique et touristique de la région, et de découvrir ses richesses. Sur les lieux, ils ont gravi les six cent vingt-quatre escaliers pour atteindre le sommet, qui est le point le plus culminant de la ville du Pain de Sucre

Au-delà de l'effort physique, cette journée a été marquée par des moments d'émotion et de partage. Ils ont prouvé que, quel que soit le défi, l'union fait la force.

« Cette marche symbolique a été bien plus qu'une simple randonnée. Elle a incarné la détermination et la conviction qu'ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets. Chaque pas que nous avons fait côte à côte a renforcé les liens entre nous », a affirmé le maire de Sambava.

Car la délégation a exploré davantage les attraits touristiques de la région, le jour suivant a été consacré à la découverte de la Mer d'Émeraude, avec un accent particulier sur les aspects touristiques.

Le séjour de la délégation a également inclus des rencontres sportives. Les deux équipes masculines respectives ont participé à un match amical de basketball sur la Place Foch devant la mairie d'Antsiranana, tandis que les femmes se sont amusées avec une dynamique session de zumba fitness. Une excellente façon de renforcer les liens et de promouvoir la santé et le bien-être des employés. Puis, tout s'est terminé par une soirée dansante.

Bref, c'était un échange plein de succès et inoubliable entre les deux parties. Lors de la clôture, le maire de la commune urbaine d'Antsiranana Jean Luc Djavojozara a exprimé son enthousiasme pour cette coopération, marquant l'amitié et la joie entre le personnel des deux communes ayant de nombreuses similitudes.