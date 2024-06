Afrique: 1er Forum Africain de l'Economie Sociale et Solidaire (Fora'ess)

1ier Forum Africain de l'Economie Sociale et Solidaire (FORA'ESS)

Sous le thème :

« Les modèles africains d'économie sociale et solidaire : vers la co-construction d'une économie humaine ancrée dans les territoires ».

Titre : Du néolibéral et du traditionnel : Comment redynamiser les modèles économiques traditionnels sans les détourner de leur performance sociale ?

Résumé de l'intervention du professeur KOUAYEP Bertin Léopold au premier forum Africain de l'économie sociale et solidaire au Palais des Congrès de Yaoundé.

Du 29 au 31 mai 2024, il s'est déroulé à Yaoundé, au Palais de Congrès du Cameroun, le tout premier Forum africain de l'économie sociale et solidaire (FORA'ESS), un événement panafricain que les acteurs présents à Dakar ont décidé de lancer pour rassembler, tous les deux ans, les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), les gouvernements locaux et nationaux, les organisations internationales, les acteurs du secteur privé, les universités et centres de recherche.

L'objectif était de partager des expériences, des politiques, des pratiques à travers la collaboration et la coopération afin de construire un mouvement africain inclusif, équitable. Le forum est une plateforme interafricaine pour la promotion de l'ESS à travers des actions concrètes. Sur le thème central « Les modèles africains d'économie sociale et solidaire : vers la co-construction d'une économie humaine ancrée dans les territoires », il a été remarquablement conduit par le MINPMEESA du Cameroun.

Le professeur KOUAYEP Bertin Léopold, célèbre enseignant-chercheur international, spécialiste de l'économie social et solidaire dans le grand domaine des sciences de gestion, y a été très assidu. Au-delà de la pluralité des ateliers modérés, son intervention dans la Plénière n°3 « Formation/Recherche en ESS et structuration des initiatives » a été fortement interpellant. Articulant son raisonnement sur le thème « Du néolibéral et du traditionnel : comment redynamiser les modèles économiques traditionnels sans les détourner de leur performance sociale ? », Pr KOUAYEP a mis en évidence les défis posés par l'expansion du néolibéralisme sur les modèles économiques traditionnels, qui sont souvent associés à une forte dimension sociale et communautaire.

L'intervention a mis en lumière :

1. les modèles économiques traditionnels africains dans leurs fondements et leurs caractéristiques en soulignant leur importance pour la cohésion sociale, la solidarité et la préservation des ressources naturelles ;

2. l'impact du néolibéralisme sur les modèles économiques traditionnels, mettant en évidence les risques de déstructuration sociale, de dégradation environnementale et d'exploitation ;

3. la nécessité d'une co-construction, en plaidant pour une approche collaborative qui permettrait de revitaliser les modèles économiques traditionnels, en les adaptant aux réalités contemporaines sans les dénaturer.

4. la transition vers une économie humaine en soulignant l'importance de mettre l'humain au centre du développement économique, en favorisant l'inclusion, la justice sociale et la durabilité. L'ESS doit répondre, souligne-t-il, à un problème de création d'emploi qui, aujourd'hui, est plus effectif dans le milieu associatif : les entreprises de personnes (mutuelles, coopératives et associations, fondations, communautés) qui sont productives mais gérées différemment en mettant en oeuvre une démocratie vivante et une gestion des richesses dans le sens de l'intérêt commun.

Au terme de son intervention, le Pr Bertin Léopold KOUAYEP a démontré que l'émergence de l'économie sociale qui est une alternative au capitalisme, l'ESS apparaît aujourd'hui comme le modèle socioéconomique le plus adapté à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable. Les acteurs de l'ESS doivent dès lors l'intégrer dans la notion du mangement associatif qui est l'organe spécifique et distinctif de toute organisation car, elle se veut transversale c'est-à-dire se construire autour d'un ensemble d'outils basés sur la notion des compétences.

Il faut, insiste-t-il, redynamiser l'ESS afin qu'elle ait un impact sur la communauté. Pour lui, une réflexion profonde sur les enjeux de l'économie sociale et solidaire en Afrique est nécessaire. La recherche d'équilibre entre les modèles économiques traditionnels et les réalités contemporaines est urgente, afin de bâtir une économie plus juste, plus équitable, inclusive et durable.