Madagascar: Antananarivo - Des policiers des transports pour réduire les accidents

La mise en place de la Police des transports réduit à 50% les accidents routiers, selon le ministre des Transports et de la Météorologie.

Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, a présenté hier à Anosy, lors d'une conférence de presse, la Police des transports routiers (PTR), composée de vingt-huit membres, dont quatorze policiers et quatorze gendarmes, à mobiliser à Antananarivo.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du ministère visant à réduire de moitié le nombre d'accidents de circulation routière « En effet, le but est de réduire à 50% les accidents mortels et le nombre de blessés d'ici 2030. Ainsi, la mise en place de la Police des transports routiers contribue à la concrétisation de ce projet ainsi que l'atteinte des objectifs. Ce sont tous des Officiers de police judiciaire et des Agents de police judiciaire », déclare le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo.

Hier, les Policiers des transports routiers ont été équipés de divers outils pour faciliter leur travail, tels que des torches, des sifflets, des tests d'alcool, et autres. Ces ressources sont déjà en service depuis vendredi dernier et relèvent de la responsabilité de l'Agence des Transports Terrestres.

Selon les explications, ces Policiers des transports routiers vont régulariser les transports des marchandises et des transports publics tels que les bus et les taxis-brousse.

Missions

Ils seront en place sur les gares routières, que ce soit dans les villes ou sur les Routes nationales. Les Policiers des transports routiers auront pour missions d'éduquer les conducteurs et d'appliquer les mesures nécessaires en cas de faute, de lutter contre la corruption, de suivre les circulations des véhicules, d'effectuer des contrôles sur les voitures. Si un accident se présente, les PTR vont prendre en charge les victimes et effectueront par la suite des enquêtes. Il est à préciser que ces derniers seront opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La directrice générale de l'Agence des Transports Terrestres, Mirambololona Ratovohery, a affirmé que les infractions aux lois sur le transport public et le transport de marchandises seront sévèrement sanctionnées. Ces violations peuvent inclure le non-respect des lignes, le racolage, le dépassement de la capacité autorisée, les surcharges dépassant les 0,80 cm, et d'autres infractions similaires.