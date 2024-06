Madagascar: Des vols particuliers pour le Grand Sud

Les destinations touristiques des régions du Grand Sud seront développées dans le cadre du concept « Big South ». L'ouverture et la réouverture des vols régionaux sont à l'étude.

Des vols régionaux et des vols particuliers en perspective. C'est l'élément essentiel de la mise en avant du concept « Big South » ou « Grand Sud » expliqué par les équipes de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et de l'Office régional du tourisme de Toliara (ORTU). Ces équipes étaient en Eductour dans la région Atsimo-Andrefana et ont profité pour informer les autorités locales sur le projet « Big South ».

« Le concept « Big South » est une nouvelle stratégie de développement touristique. Il s'agit d'un projet visant à promouvoir le Grand Sud en incluant les magnifiques régions d'Isalo, Atsimo-Andrefana, Anôsy, Androy et Morondava qui vient de rejoindre récemment le concept », explique l'ORTU. Les circuits touristiques phares de ces régions seraient beaucoup plus mis en relation. Pour ce faire, le transport aérien se trouve être la meilleure alternative pour permettre le déplacement des touristes.

« L'utilisation d'avions spéciaux pour relier Tolagnaro, Ambovombe, Toliara, Isalo et Morondava est à l'étude pour développer le projet « Big South ». Des rencontres en haut lieu auront lieu incessamment pour discuter des tenants et aboutissants », livre le directeur régional du Tourisme Atsimo-Andrefana, Abdou Soamadou. Des vols régionaux reliant Toliara à l'Afrique du Sud, Toliara à Milan en Italie ainsi que la réouverture de la ligne La Réunion-Tolagnaro-Toliara seront également négociés.

Atouts

La région Atsimo-Andrefana se dit enthousiaste à l'idée d'appuyer l'ORTU dans toutes ses actions de développement du tourisme en cherchant notamment des solutions aux problèmes de vols domestiques. Les quatre vols hebdomadaires reliant Toliara à la capitale se retrouvent souvent perturbés, conduisant à des annulations de vols. Par extension, il a été annoncé qu'un comité de développement du partenariat public-privé dans chaque zone touristique de l'Atsimo-Andrefana est mis en place afin de faciliter l'identification des problèmes rencontrés par les opérateurs et les communautés locales.

Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Big South », le parc national d'Isalo reste incontournable, de même que l'allée des baobabs et les atouts des régions Androy et Anôsy. Les touristes de Sainte-Luce, la baie de Lokaro, la réserve de Nahampoana, l'arboretum de Ranopiso, le parc national d'Andohaela dans la région Anôsy auront la possibilité de passer par les plages de Tsirangoty à Ambovombe ou de constater de visu la fabrication de confiture de cactus dans la région Androy. Les visites pourront se poursuivre à Itampolo, Anakao et Salary baie dans la région Atsimo-Andrefana, l'allée des baobabs à Morondava pour finir dans la découverte des massifs de l'Isalo à Ranohira. À suivre.