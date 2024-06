Madagascar: Entrepreneuriat - Les jeunes entreprises énergétiques valorisées

L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel veut écrire une histoire sur la région Diana. Elle a choisi Antsiranana pour sa tournée de présentation du projet Incubateur d'énergie durable aux jeunes start-ups.

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) a opté pour la capitale de la région Diana pour organiser sa tournée de présentation « roadshow » sur le projet Incubateur d'énergie durable (IED) dédié aux jeunes startups, des femmes et de petites et moyennes entreprises, même si le projet est national et s'il existe de nombreux start-ups ciblés dans tout Madagascar.

L'organisation a réuni hier, dans la grande salle du Grand Hôtel, des étudiants universitaires, des techniciens, des banquiers, des professionnels de l'industrie, autour d'un unique sujet qui est l'énergie renouvelable et durable. Mentionnons aussi la présence des autorités locales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga, ce dernier ayant officiellement ouvert la rencontre.

L'occasion a permis aux techniciens de l'IED de donner plus d'informations à l'assistance concernant le projet. Citons, entre autres, les critères d'éligibilité, les procédures de soumission, les candidats à fournir ... En fait, l'IED se concentre principalement sur l'autonomisation des jeunes entreprises et sur l'essor de nouveaux projets axés sur l'énergie durable. Cela se réalise grâce à un accompagnement pendant les phases cruciales de l'incubation et de l'accélération.

Programme conjoint

En fournissant un appui technique, financier et opérationnel, l'IED cherche à consolider les compétences des entreprises, à peaufiner leurs stratégies économiques et à les préparer à attirer des investissements.

L'initiative émane du Programme des Nations Unies pour le Développement, tandis que le Fonds d'équipement des Nations Unies et l'Onudi ont collaboré pour créer un programme conjoint, intitulé « Transformer le système financier pour soutenir le développement de solutions énergétiques durables par l'assistance technique et l'investissement ». Il a été sélectionné et mis en oeuvre, d'avril 2022 à mars 2026, avec une composante essentielle l'incubateur d'énergie durable.

L'Onudi accompagne ainsi les jeunes à travers l'IED pour les faire évoluer dans l'entrepreneuriat énergétique. Il en est de même pour les petites et moyennes entreprises qui oeuvrent dans le secteur de l'énergie durable et les femmes qui doivent avoir leur indépendance. Au début, quinze postulants seront sélectionnés, mais ils seront au nombre de quarante-cinq jusqu'à l'achèvement du programme.

« On ne peut pas parler de développement industriel sans énergie. Le Système des Nations Unies a déjà travaillé avec l'Institut Supérieur de Technologie d'Antsiranana et l'École Supérieure Polytechnique. Ils se sont rendu compte que la région Diana a des potentiels, mais aussi de jeunes compétents, notamment dans le domaine de l'énergie.

C'est pourquoi nous avons choisi Antsiranana pour réaliser cette tournée », explique Vola Rakotondrazafy, représentant résident de l'Onudi à Madagascar. Elle indique aussi que la région Diana a une grande opportunité à postuler car seuls quatre pays au monde ont été sélectionnés pour bénéficier des financements, à savoir Madagascar, Uruguay, Mascareignes et Macédoine.

À l'issue d'une séance d'information au Grand Hôtel, les enjeux énergétiques et la situation démographique à Madagascar ont été exposés : 33% de la population malgache a accès à l'électricité, moins de 5% dispose d'une source de cuisson propre. On estime que 95% des ménages malgaches dépendent de la biomasse ligneuse, principalement du bois de feu et du charbon de bois pour leur cuisson. Avec une dépendance à 80% en biomasse traditionnelle et 17% en pétrole, Madagascar est encore fortement dépendant de l'énergie fossile.