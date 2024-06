Congo-Kinshasa: Directeur Général de l'Office des Routes, Jeanneau Kikangala - La tête mise à prix !

Jeanneau Kikangala, Directeur Général de l'Office des Routes, a réitéré hier, mardi 4 juin 2024, son engagement à mettre tout mettre en oeuvre pour garantir des conditions de vie acceptables à son personnel. Il a réaffirmé, bien plus encore, sa détermination à répondre efficacement, par un travail de qualité, aux nombreuses attentes de l'ensemble des congolais. Au cours d'un entretien avec la presse, il a dénoncé, cependant, une campagne de diabolisation, de désinformation et même de manipulation dont il fait l'objet, curieusement, à l'aune de la mise en place de nouvelles institutions du pays.

A l'en croire, un laboratoire non autrement identifié s'est résolu de recruter, depuis quelques jours, des agents de l'Office des Routes avec un objectif précis de cracher du feu sur l'actuel Comité directeur, au motif qu'il aurait détourné une importante somme de plus de 5 milliards CDF destinée au paiement des arriérés du personnel de l'Office. D'un ton ferme, le DG Jeanneau Kikangala a dissipé tout malentendu, tout en appelant à la vigilance. C'était en présence du Président de la Délégation syndicale de l'Office des Routes.

Volonté irréprochable

«A notre arrivée en septembre 2022, nous avons trouvé le cadre le plus gradé de l'Office avec un traitement de 2 018 700Fc et l'agent le moins gradé avait 410 168fc. C'est une situation qui remontait de 2012 parce que la dernière augmentation de salaire à l'Office des Routes date de 2012. Lorsque nous sommes arrivé, nous avons trouvé que cette situation était insoutenable. Tenant compte de la situation de la vie chère, nous avons entamé des démarches avec les services compétents pour que la situation salariale des agents et cadres de l'Offices des Routes s'améliore.

%

Ce qui fait qu'avec le Budget 2024, nous avons obtenu la signature au niveau de notre Ministère de tutelle et du Ministère de Budget d'une grille barémique dont la mise en oeuvre de 70% de rémunération donne droit à 6 129 500 fc pour la cadre le plus gradé et 1.138 900 pour l'agent lemoins gradé. Nous sommes très écoeuré parce que c'est une situation qu'on considérait comme étant encore dans le laboratoire. Les démarches avec les services de Budget dans notre pays ne sont pas assorties d'un quelconque calendrier», a-t-il indiqué, dans sa communication.

Pourquoi la manipulation ?

Dans le même élan, le Directeur Général a appelé le personnel de l'Office des Routes au calme étant donné que la situation évolue normalement, sous la vigilance de la Délégation syndicale, au niveau du Ministère du Budget. Il a également réaffirmé sa volonté de toujours promouvoir la transparence dans l'exercice de ses fonctions en vue de promouvoir un rendement de qualité.

«A notre niveau, nous avons considéré que c'était encore une démarche et on avait trouvé que ce n'était pas important de le communiquer. Ce qui est important pour le personnel c'est de lui dire quand il va avoir son salaire avec amélioration. Malheureusement, il y a eu des pêcheurs en eau trouble. C'est pourquoi, nous sommes en train d'attribuer cette situation à une quelconque intoxication parce que, au courant de la semaine passée, alors qu'il y avait des démarches au Budget pour la paie des arriérés du mois d'avril, mai et juin, nous avons signé une correspondance que nous avons déposée sur la table du Directeur de Budget, le montant concernant ces arriérés était de 5 000 775 536Fc.

Curieusement, deux jours après, on retrouve dans les réseaux sociaux que le DG a détourné ce montant en complicité avec quelques hauts fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas de l'Office des Routes. Le salaire des agents et cadres de l'Etat étant bancarisé, par quel mécanisme nous allons détourner 5 milliards de Francs, nous les partager avec les collaborateurs et les hauts fonctionnaires de l'Etat qui sont cités. Jusque-là, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous avons compris qu'il s'agit d'une intoxication. L'Office des Routes a un personnel de plus de 4000 agents et cadres. Mais, il y a un groupe d'agents qui n'atteint même pas un nombre de cinquante personnes.

Ces agents ont tenté de se soulever le vendredi. Nous les avons calmés. Nous avons même parlé à ceux qui voulaient nous écouter. Ils ont compris que les choses ne sont pas de notre côté et que nous devrions attendre que l'Etat-propriétaire nous donne les moyens pour que leurs salaires soient améliorés. Nous avons pensé que cette communication du vendredi avait suffi. Hier, lundi, un autre groupe qui n'est pas de l'effectif de la Direction Générale, venu de Kingabwa pour semer le trouble à la Direction Générale.

Les images ont circulé. Un groupe de moins de cinquante personnes qui prétend être représentatif de tout le personnel de l'Office des Routes alors que nous avons la délégation syndicale qui ne se reconnait pas dans ce qui est avancé comme revendications parce que nous sommes dans une même démarche avec la Délégation syndicale au niveau des services du Ministère du Budget pour faire en sorte que la situation salariale des agents et cadres s'améliore. Il faut tenir compte du fait que la situation économique de notre pays est affectée par des défis. L'Etat fait face à la guerre et à plus d'aléas. Ce sont des réponses qu'on nous donne au Budget en tant que responsable...

Nous n'avons pas désespéré parce qu'au niveau du Ministère du Budget, il y a encore de l'espoir... Nous avons tenu à faire cette communication pour apporter de la lumière par rapport à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. En bref, il n'y a pas eu détournement de 5 000 775 536fc. Ce montant fait l'objet des démarches que nous sommes en train de mener avec la Direction de la paie du Ministère du Budget », a insisté, à haute et intelligible voix, le Directeur Général Jeanneau Kikangala. Le Président de la Délégation syndicale, associé à l'exercice, a réitéré, de son côté, son engagement à mieux s'acquitter de son devoir pour préserver un climat de sérénité. Il a appelé tous les agents et cadres, sans exception aucune, à la confiance.