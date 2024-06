Congo-Kinshasa: Judith Suminwa inscrit le Programme du Gouvernement dans la droite ligne de la vision de Félix Tshisekedi

Judith Suminwa Tuluka, la Première Ministre, a tenu hier, mardi 4 juin 2024, une première réunion de prise de contact avec les membres de son Gouvernement. Il était question, pour elle, lors de cette importante rencontre, de mobiliser ses troupes en prévision de l'investiture qui va intervenir, sauf changement de programme, entre le 10 ou le 11 juin prochain, au niveau de l'l'Assemblée nationale. La Première ministre Suminwa a réitéré sa détermination et son engagement manifeste à rencontrer les aspirations profondes des congolais. Pour elle, en effet, la matérialisation des six engagements majeurs du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du Programme du Gouvernement, constituera une priorité pour la nouvelle équipe.

Patrick Muyaya annonce des signaux forts !

Au terme de cette rencontre, le Ministre de la Communication et médias, Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a indiqué que la Première ministre a attiré l'attention de l'ensemble du Gouvernement sur les défis importants auxquels il faudrait apporter des solutions dans les plus brefs délais. A l'en croire, la machine est effectivement en marche pour l'investiture de l'équipe Suminwa dès sa présentation devant les élus nationaux en début de la semaine prochaine.

«C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du Gouvernement. Comme il est de coutume, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de féliciter les membres du Gouvernement qui ont été désignés et qui ont reçu la confiance du Président de la République et sa confiance, pour discuter de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. La Première ministre nous a présenté les grands axes du Programme du Gouvernement qui a été calqué sur le modèle des six engagements que le Président de la République a présentés au peuple congolais durant sa campagne.

%

Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central comment nous réglons rapidement les problèmes de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons les problèmes sociaux des populations congolaises. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ce propos vendredi dernier avec le Président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit qu'elle pouvait être prête autour du 10 ou 11 juin avec la copie du Programme du Gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. En parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du Gouvernement pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au Gouvernement d'étoffer ce Programme et de soumettre à l'approbation des Députés nationaux.

L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du Gouvernement d'observer un certain nombre de règles. Elle a insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'oeuvre de la République et du peuple congolais.

Voilà, en résumé, ce qu'a été la première réunion d'échanges avec la Première ministre qui s'est terminée, évidemment, par une photo de famille et un petit moment d'échanges entre collègues parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous les reconduits avec ceux qui sont venus, pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais», a rassuré le Ministre Patrick Muyaya, le Porte-parole du Gouvernement.