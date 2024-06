Congo-Kinshasa: Révérend Pasteur Léonard Baruti Kasongo, l'aigle s'en est allé !

Presque trois ans après le décès le 30 août 2021 de l'Apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya, Représentant légal de la Communauté « Cité Bethel » et dont la mort bouleversa l'Eglise de Réveil de la RDC, c'est le décès d'un autre géant, le Révérend Pasteur Léonard Baruti Kasongo qui nous plonge aujourd'hui dans le deuil. Évêque général du Message du Temps de la fin en RDC, son impact a dépassé les frontières de la communauté qu'il dirigeait depuis 34 ans, au point d'être reconnu sur les cinq continents, tant la grâce divine fut grandiose, spectaculaire et prolifique en preuves divines que sont les signes, les prodiges et les miracles. C'est un Témoin du Dieu Tout-Puissant qui tire sa révérence ce 01 juin 2024 au Canada, causant un grand vide dans sa communauté.

L'homme de Relève, l'Apôtre de l'amour, le Doyen des anciens, l'Evêque général du Message du Temps de la Fin ou tout simplement B.K, des initiales de son nom, Baruti Kasongo, ainsi était-il nommé et reconnu par ses pairs de la RDC et du monde entier. Le parcours de cet homme qui exerça son ministère plus de 50 ans et la fonction pastorale durant 34 ans, avec le succès et l'impact qui lui est reconnu aujourd'hui, fut totalement atypique et inattendu.

Il lira sa première brochure des enseignements du Prophète américain William Marrion Branham, alors qu'il est encore sous l'autorité du Père du Réveil en RDC, l'Évangéliste Aïdini Abala de « Nzambe Malamu » dans les années 1971. Il débutera un groupe de prières avec quelques frères à Nsuala n°2 à Bandal. Suite à la direction de l'Esprit, il fusionnera en 1974 son groupe à celui du Révérend Mukuna Tshipuyi Kazadi qui était le premier à diffuser les enseignements du Prophète Branham au Zaïre de l'époque.

En 1981, avec quelques frères, ils iront fonder l'Assemblée Chrétienne de Righini sur l'Avenue de l'Université n°206, et c'est dans celle-ci qu'il sera élu Pasteur le 29 mai 1990. Face à l'augmentation du nombre de ses fidèles et l'insuffisance des installations de l'époque, il initiera l'ambitieux programme de construction d'un temple de plus de 10.000 places assises sur quatre niveaux sur l'avenue Paroisse n°6, toujours à Righini, non loin du premier lieu de rassemblement. Il en posera la première pierre le 28 février 1999 et l'inaugurera le 25 août 2014 sous le nom de « Baruti Tabernacle ».

Représentant le plus éminent en RDC du Message du Temps de la Fin annoncé par le Prophète Branham, il sera caractérisé par la même accréditation divine faite de signes, de prodiges et de miracles authentiques de guérisons, de résurrections, à telle enseigne qu'il initiera un programme de Croisades d'évangélisation dénommée « Le Docteur Jésus » qui le mènera dans le Congo profond et dans de nombreux pays à travers les 5 continents.

Au travers du Ministère du Révérend Baruti Kasongo, le Message du Prophète William Marrion Branham, décédé en 1965, a connu un renouveau dans le monde. C'est d'ailleurs de là que provient son surnom de l'homme Relève. Pour soutenir ce don divin qui ne pouvait plus appartenir qu'à sa seule dénomination, il lança la Radiotélévision « La Voix de l'Aigle » (RTVA) et s'ouvrit à la communion fraternelle avec les autres frères et ministres de Dieu de la Mosaïque Chrétienne, de Kinshasa en particulier et de la RDC en général, en répondant aux invitations des uns et des autres, ainsi qu'à celles du Haut Conseil des Églises de Réveil en particulier.

Au terme de ce grand voyage, une évidence s'établit clairement : Marc 16-17, Jean 14-12 et Hébreux 13-8 ont été arrachées des feuilles de la Bible pour s'exprimer avec force au travers d'un homme empreint d'amour, d'autorité et sans scandale, pour le bien du plus grand nombre. Les témoignages sont si nombreux à mettre à son actif qu'il nous faut reconnaître l'énorme impact dans le paysage congolais, de l'exercice de son ministère.

Qu'Il repose en paix !

Apocalypse 14-13 : « Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. »