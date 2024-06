Congo-Kinshasa: La Porte-parole du Président Tshisekedi s'exprime, Tina Salama - 'Le Chef de l'Etat attend de ce gouvernement, la mise en oeuvre de ses six engagements'

interview

La très longue attente de la sortie du gouvernement Suminwa a tenu en haleine le peuple congolais. Le suspense était total ! Des millions de Congolais aussi bien au pays que dans la diaspora étaient scotchés devant leurs petits pour suivre le dévoilement de cette nouvelle équipe gouvernementale en direct à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) au cours de cette nuit du mardi 28 au mercredi 29 mai 2024. Il était presque 2 heures du matin à la Cité de l'Union Africaine à Kinshasa lorsque la Porte-parole du Président de la République, Tina Salama, a fait son apparition. Les 54 heureux promus sont, désormais, connus.

Le Président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, annonce l'investiture dudit gouvernement pour le 10 et 11 juin 2024. Mais avant ce baptême de feu au Parlement, Madame Tina Salama répond aux préoccupations de la majeure partie de la population congolaise, notamment la composition et la taille de ce gouvernement, la mission lui assignée et la représentativité de la femme. La Porte-parole de Félix Tshisekedi revient également sur les enjeux de l'heure et questions d'actualité : le putsch ou tentative de coup d'Etat manqué, la révision ou changement de la Constitution, la récente tournée européenne du Chef de l'Etat. Ci-après, l'intégralité de cette interview exclusive.

Q/ Il était presque 2 heures du matin à Kinshasa quand vous avez dévoilé la composition de l'équipe gouvernementale Suminwa après que dix moutures ont été rejetées par le chef de l'État. Qu'est-ce qui justifie pareilles douleurs d'enfantement ?

R/ Les tractations politiques ont souvent été laborieuses, mais le plus important est que nous avons un gouvernement qui a des objectifs clairs et précis, pour l'intérêt de notre peuple.

Q/ Six Vice-primatures et presque la même taille que la précédente équipe, n'est-ce pas budgétivore ? Et pourquoi retrouve-t-on dans ce gouvernement certains caciques, chefs de partis et regroupements de même que des élus du peuple contrairement au critérium qui aurait été fixé par le Président lui-même ?

R/ La détermination visant à réduire le train de vie des institutions est immuable. Et des instructions fermes ont été données dans ce sens. Au fait, toute discrimination qui se base sur des éléments subjectifs est prohibée. Il y a des chefs de parti et/ou de regroupement qui ont de l'expertise dont la république a besoin. Doit-on les exclure simplement parce qu'ils sont chefs de parti ou de regroupement politique ? Cela n'aurait pas été juste !

Q/ Madame Tina Salama, l'on dénombre 18 femmes dans ce gouvernement, y compris la Première ministre. Seront-elles à la hauteur de ces lourdes responsabilités ?

R/ Depuis son accession à la présidence de la RDC, le Chef de l'État met un point d'honneur à encourager la participation des femmes aux institutions publiques. On peut observer une augmentation de la représentation féminine au sein de l'Exécutif. Le pourcentage de cette représentation féminine est passé de 17% avec le Gouvernement Ilunga Ilunkamba à 27% avec celui de Sama Lukonde, puis à 31% avec le gouvernement Suminwa Tuluka, à la tête du tout premier gouvernement du pays dirigé par une femme.

Les performances d'un membre du gouvernement ne dépendent pas de son genre, mais de son leadership, de sa gestion et de son expertise. Je suis convaincue que les 31% de ces femmes, membres du gouvernement, possèdent ces qualités.

Q/ Qu'est-ce que le Président de la République, Félix Tshisekedi, attend du gouvernement Suminwa ? Est-ce la correction des erreurs du passé dont le coulage des recettes, les détournements et les surfacturations ?

R/ Le Chef de l'État attend de ce gouvernement la mise en place de ses six engagements pris par lui lors de son investiture pour le second mandat. Ces engagements incluent la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le taux de change, la sécurisation des populations et de leurs biens, la poursuite du processus de diversification de l'économie, l'augmentation de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de l'efficacité des services publics.

Q/ Récemment, le Chef de l'Etat a effectué une tournée en Europe. Quelles en sont les retombées et pourquoi Tshisekedi continue de faire confiance à Macron et aux Européens quant au règlement du conflit armé avec le Rwanda de Kagame ?

R/ La tournée européenne du Président Tshisekedi a eu plusieurs retombées importantes. Notamment, le renforcement des liens économiques et sécuritaires avec les pays visités. Le chef de l'État déploie tous ses efforts sur les plans économique et sécuritaire. Point n'est besoin de rappeler les multiples victoires obtenues grâce à cette diplomatie. Néanmoins, la levée des restrictions sur l'achat des armes, la renégociation du contrat avec la Chine ou les condamnations unanimes de la communauté internationale contre le Rwanda pour son implication dans les violences en RDC en sont une illustration parfaite.

En outre, le Président Emmanuel Macron a évolué dans son discours concernant la crise dans la partie Est de notre pays, dans sa relation bilatérale avec la RDC. On ne peut que lui faire confiance. A nous de faire le suivi, à nous de continuer à renforcer cette collaboration. On est donc confiant pour la suite que ce soit avec Paris ou avec Berlin.

Toujours à propos des retombées, il y a eu une table ronde très importante entre les patronats français (MEDEF) et congolais (FEC) sur le climat des affaires, sur les investissements en RD Congo. Beaucoup sont intéressés à venir investir dans notre pays. Les secteurs concernés c'est notamment les minerais stratégiques, les énergies, les infrastructures. Le Président de la République les a rassurés quant au climat des affaires. Les portes de la RDC leur sont grandement ouvertes.

Q/ « Ne faites pas de moi un dictateur ! », avait rétorqué Félix Tshisekedi aux slogans de la diaspora congolaise en France. Que pense-t-il réellement de la révision ou du changement de la Constitution ?

R/ Beaucoup de nos concitoyens interprètent la « révision ou le changement de la Constitution » comme étant lié à la durée du mandat. Le Président de la République est issu d'une lignée de pères de la démocratie en RDC. Il l'a déjà déclaré : « Ne faites pas de moi un dictateur ». Le chef de l'État s'est engagé à ne jamais torpiller cette démocratie obtenue au prix des sacrifices énormes de notre peuple.

Q/ Comment est-ce que le Président de la République a vécu cette matinée trouble marquée par la tentative de coup d'État ou putsch du dimanche 19 mai dernier qui a failli ôter la vie au tout nouveau Président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et qui a failli faire annuler le concert du pasteur Moïse Mbiye au stade des Martyrs ?

R/ Cet incident a révélé la puissance de la démocratie, la bravoure de nos forces armées et services de sécurité. Aussi, le courage de notre peuple qu'il faut saluer et sa confiance aux institutions de la république.

Ce jour-là, le Président de la République était très serein. C'est bien lui qui gérait cette crise. Et il l'a bien gérée. Coup de chapeau à l'Honorable Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée nationale, qui a vécu ces événements malheureux avec sérénité et dignité à côté de son épouse. Malgré des tirs nourris, eux ont tourné leur regard vers l'Eternel.

Enfin, le Président Tshisekedi rend hommage aux victimes innocentes de cette situation périlleuse.

Q/ Enfin, voudriez-vous placer un mot sur l'avenir « politique » ou professionnel de Tina Salama que beaucoup voyaient ministrable ?

R/ C'est déjà un honneur pour moi de servir mon pays aux côtés du Chef de l'Etat.

Je vous remercie cher Monsieur James.