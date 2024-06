Congo-Kinshasa: La Francophonie - Quels enjeux pour le pays ?

Le Délégué Général à la Francophonie en République Démocratique du Congo (RDC), MABIALA Ma-Umba, a animé, ce mardi 04 juin 2024, au Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa, une matinée d'information et d'échanges avec les journalistes congolais membres de l'Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) sur les enjeux de la Francophonie pour la RDC.

Organisée à la demande de l'UPF-Section RDC, la matinée d'information et d'échanges a été une opportunité pour expliquer aux journalistes les différentes facettes de la Francophonie ainsi que le rôle que la RDC peut jouer au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Des pistes d'actions ont également été expliquées aux journalistes congolais pour que la RDC puisse mieux tirer profit de son appartenance à la communauté francophone et à l'OIF, espace linguistique de concertation, de dialogue politique, de solidarité internationale, de coopération économique et culturelle.

A l'issue de ces échanges, il convient de noter les points saillants suivants :

· Avec sa croissance démographique, la RDC représente, en grande partie, l'avenir de la Francophonie. Pour la RDC, la Francophonie est un espace économique à exploiter, un « marché naturel » pour renforcer des échanges commerciaux avec des pays francophones, promouvoir son économie et créer de la richesse. La mission première de l'OIF est de promouvoir la langue française mais l'OIF prône également la diversité culturelle et linguistique. Nos langues maternelles ont donc leur place au sein de la Francophonie.

2 · Faire partie de la Francophonie n'empêche pas la population de la RDC de parler anglais ou d'appartenir au Commonwealth si la RDC souhaite y adhérer.

La Francophonie n'est pas la France ! Bien que celle-ci accueille le siège de l'OIF et y joue un rôle clef, il appartient cependant à chaque Etat et gouvernement membre de l'OIF de tirer profit de son appartenance à cette organisation commune, en fonction de ses objectifs stratégiques...

· Madame la Secrétaire Générale, clef de voûte de la Francophonie institutionnelle, a un rôle crucial au sein de cette organisation mais ses pouvoirs ne sont pas aussi étendus qu'on le croit. Au sein de l'OIF, le centre des décisions repose sur les Etats membres, à travers différentes instances : le Conseil Permanent de la Francophonie (CPF), la Conférence Ministérielle de la Francophonie et le Sommet des Chefs d'Etat.

· Le poste de Secrétaire Général de la Francophonie est ouvert « à tout(e) ressortissant(e) d'un État ou gouvernement membre de plein droit remplissant les critères suivants : posséder les plus hautes qualités de compétence, de qualification, d'expérience et d'intégrité ; avoir exercé les fonctions de Chef (-fe) d'Etat ou de gouvernement ou d'autres fonctions officielles importantes dans l'État ou gouvernement dont il ou elle est ressortissant(e), ou encore avoir occupé une fonction de responsabilité à la tête d'une organisation internationale ou régionale ; avoir fait la preuve de son engagement en faveur des valeurs et priorités énoncées dans la Charte de la Francophonie».

· L'OIF est un cadre de concertation politique, un espace de dialogue permanent entre États et gouvernements qui ont le français en partage et un espace de coopération et de solidarité pour promouvoir le développement de ses États et gouvernements membres. Aujourd'hui, l'OIF compte 88 Etats et gouvernements membres.

En nombre de locuteurs réels, la RDC est le plus grand pays francophone, après la France.

· La Délégation Générale à la Francophonie est une structure permanente du Ministère des Affaires Etrangères et de la Francophonie qui sert d'interface entre la RDC et les institutions de la Francophonie.

Mabiala Ma-Umba

Délégué Général à la Francophonie - Correspondant National de l'OIF pour la RDC