Afrique: Éliminatoires Coupe du Monde 2026 - L'incroyable forfait du Congo face au Niger

Ce jeudi 06 juin, le Congo doit accueillir le Niger pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Mais à quelques heures du match, les Diables rouges ont décidé de déclarer forfait par la voix de leur ministre des Sports. La raison : une histoire d'engagement, à venir jouer à Brazzaville, non respecté par les Nigériens.

Au commencement de la brouille, le Congo doit recevoir le Niger à Kinshasa parce que le stade Massambat-Debat de Brazzaville n'est pas homologué depuis plus d'un an. Mais entre-temps, les autorités congolaises ont mis les bouchées doubles pour rénover leur stade. Et depuis le 31 mai, le stade de Brazzaville est de nouveau éligible à une rencontre internationale ; validé par la FIFA après deux semaines de travaux intensifs.

Des négociations ont donc eu lieu entre les Congolais et les Nigériens pour faire délocaliser le match à Brazzaville. D'où la rencontre en fin de semaine dernière à Niamey entre le ministre congolais des Sports et les militaires au pouvoir au Niger. « Nous avons bien voulu négocier avec la Fédération du Niger qui nous a dit que c'était au niveau de la hiérarchie supérieure que la décision doit être prise pour délocaliser le match. Et lundi 03 juin, le président de la République a donné son accord pour que son équipe, le Niger, vienne de jouer à Brazzaville », explique Hugues Ngouélondélé, ministre des Sports du Congo.

%

Mais contre toute attente, revirement de situation quelques heures après. « Par voie de WhatsApp ce matin (mardi 5 juin), j'ai reçu un message du ministre des Affaires étrangères du Niger qui me dit, contrairement à ce que le chef de l'État a dit, le Niger ne viendra pas jouer à Brazzaville », poursuit le ministre.

Le Niger dans son bon droit

Une déception pour Isaac Ngata, l'entraîneur des Diables rouges. « On avait mis tellement d'engouement dans le travail que les joueurs avaient envie de jouer. Aujourd'hui, on a une décision négative, c'est un petit peu dommage. »

Même si le Niger est dans son bon droit salon les textes et règlements de la FIFA, la partie congolaise estime avoir été ridiculisée. Et par conséquent : « L'équipe nationale du Congo n'ira pas jouer à Kinshasa. Nous acceptons le forfait », martèle Hugues Ngouélondélé.

Ce feuilleton est peut-être loin de se terminer et l'affaire est à suivre d'ici à jeudi, jour de la rencontre.