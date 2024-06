Congo-Brazzaville: L'UE-Congo lance le concours du meilleur reportage

A l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, la délégation de l'Union européenne (UE) en République du Congo a lancé, le 5 juin, l'ouverture des candidatures au concours du meilleur reportage pour l'environnement dont la date limite d'envoi des dossiers est fixée au 30 septembre.

Après une édition inaugurale en 2018 remportée par Giscard Mahoungou, journaliste à DRTV, le concours du meilleur reportage pour l'environnement édition 2024 a été lancé en présence de Giacomo Durazzo, chef de la délégation de l'UE-Congo ; Jacob Haushofer, deuxième secrétaire, chef de coopération adjoint UE-Congo, chef d'équipe économie et ressources naturelles ; Augustin Bondo Tshiani, premier conseiller, chef de coopération UE-Congo; et Azaad Mante, responsable Communication UE-Congo

L'initiative s'adresse aux journalistes de presse écrite, télévision, radio, en ligne ainsi qu'à des bloggeurs et producteurs de contenus multimédia. Pour sa deuxième édition, le concours étend sa cible et se destine pour la toute première fois aux étudiants en journalisme de niveau master 1 mais aussi de domaines connexes et aux photoreporters. La tranche d'âge des candidats doit varier entre 18 et 35 ans.

« L'Union européenne est un acteur clé dans la préservation de l'environnement, que ce soit au niveau mondial mais aussi au niveau du Congo, notamment à travers de nombreux projets et programmes de conservation et gestion durable de l'environnement, de promotion d'une agriculture durable. Donc, nous pensons que dans ce cadre-là, vu le rôle important que joue l'UE, nous voulons aussi susciter l'implication des médias dans ce secteur à travers un prix sur le meilleur reportage environnemental que nous lançons aujourd'hui et qui concerne donc les multimédias. Nous espérons qu'à travers cette initiative, de nombreux médias vont participer, vont s'y associer pour qu'ils jouent davantage leur rôle de facilitateurs, de divulgateurs des questions de l'environnement », a déclaré Giacomo Durazzo.

%

Une panoplie de thèmes retenus

Dans sa présentation de l'événement, Azaad Mante a souligné que le concours s'articulera autour d'une panoplie de thèmes, à savoir gouvernance forestière (exploitation du bois, conflits hommes/faune, aires protégées, écotourisme, afforestation, déforestation, etc.) ; accès aux terres et gestion durable ; industries extractives et environnement ; préservation du milieu marin ; gestion durable des déchets ; entrepreneuriat vert ; changements climatiques et résilience des populations ; initiatives innovantes en matière de préservation de l'environnement ; préservation de la biodiversité.

« Chaque participant devra réaliser une production filmée ou un reportage multimédia. Le reportage multimédia peut inclure du texte, des photos et d'autres formats tels que l'audio, l'animation, les graphiques ou autres. Les productions devront être originales, créatives et innovantes. Les productions filmées devront avoir une durée maximale de 15 minutes accompagnées d'une production teaser de 3 minutes pour les réseaux sociaux », a détaillé Azaad Mante.

Comme critères de sélection, l'on note la pertinence du contenu et compréhension des défis environnementaux liés au thème choisi, l'originalité de l'approche narrative et la créativité dans l'utilisation des différents formats, la qualité de la production et des éléments multimédias utilisés, l'impact émotionnel et la capacité à susciter l'engagement du public, la clarté et l'efficacité de la communication du message environnemental.

Pour candidater, chaque inscrit doit faire parvenir au plus tard le 30 septembre son reportage en compétition, le formulaire de candidature dûment rempli, la copie d'une pièce d'identité, la copie de la carte de presse en cours de validité ou une attestation de l'organe de presse. Les étudiants de niveau master fourniront un certificat attestant de leur inscription en cours. Un jury d'experts en journalisme, en environnement et en médias sera constitué pour évaluer les productions. Les meilleures productions seront récompensées par des prix en fonction de leur classement. Les prix pourront inclure des formations spécialisées, des équipements, des opportunités de publication au sein de médias internationaux, etc. La remise des prix aura lieu en novembre.

Outre le lancement du concours du meilleur reportage pour l'environnement, la célébration de la Journée internationale de l'environnement a été l'occasion pour la délégation de l'UE au Congo de présenter des actions et priorités en faveur de l'environnement, dans le cadre de son partenariat avec le Congo. A ce propos, l'ambassadeur Giacomo Durazzo a rappelé que le Congo est doté d'un territoire naturel très riche. Il constitue une base très importante pour le développement du pays qui doit davantage être utilisé de manière durable et soutenable en luttant contre la déforestation, le changement climatique et la pollution.