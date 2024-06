Congo-Brazzaville: Industrie minière - Le gisement de sel potasse de Mboukoumassi sera en exploitation en 2025

Le ministre d'Etat, ministre de l'Industrie minière et de la Géologie, Pierre Oba, ainsi que le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, ont visité récemment les installations du projet développé à Mpili, dans le Kouilou. Ils ont reçu des assurances de la société Luyuan des mines Congo (LMC) pour l'entrée en exploitation en 2025.

Situé dans la sous-préfecture de Loango, le gisement de sel de potasse du permis Mboukoumassi est en chantier depuis juin 2023. Les deux membres du gouvernement qui se sont rendus sur les lieux ont constaté la construction de deux puits dont le principal est destiné à l'extraction du minerai et l'autre auxiliaire pour le transport du personnel et du matériel. D'une force circulaire d'au moins 30 degrés, la station de congélation est déjà fonctionnelle. LMC a également installé une station de transformation de 30kva alimentant la base vie et le site minier.

Selon le président directeur général de cette entreprise chinoise, Wu Bennong, cette visite témoigne du fait que le gouvernement tient au développement économique et social. « Nous nous sommes suffisamment préparés pour ce projet, nous pensons que c'est l'action qui compte », a-t-il lancé.

En effet, sur près de 2000 emplois directs attendus, 500 ont déjà été créés au stade actuel du projet. Ceci à la satisfaction des jeunes de la localité. « Je suis natif de Mpili, je suis maçon et travaille à Luyuan. Aujourd'hui, nous avons bénéficié des maisons et du boulot, je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour nous », a reconnu le jeune Mavoungou.

Ce projet dont le coût global est estimé à environ 1,300 milliard de dollars américains, aura une capacité de production annuelle de cinq millions de tonnes de chlorure de potassium. Le rythme d'évolution des travaux rend de plus en plus le gouvernement optimiste. « Le développement industriel est en marche, en regardant les installations, nous sommes convaincus que d'ici à 2025, l'usine sera opérationnelle et donnera des milliers d'emplois directs et indirects aux jeunes du département du Kouilou et d'ailleurs. Ce qui conforte la décision du président de la République de faire de 2024 l'année de la jeunesse », a rappelé le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé.

Le ministre d'Etat, Pierre Oba, n'a pas aussi caché sa satisfaction au regard du travail réalisé en un temps record. « Nous sommes passés ici pour lancer les travaux, il y a environ une année. Je viens de voir que le travail se fait réellement et que ce qui nous est dit, à travers les rapports, est vraiment démontré ici et je ne peux que dire notre satisfaction. Mais nous devons aussi rester vigilants pour que nous ne laissions rien au hasard et que le projet aille jusqu'à la production comme ils ont promis d'entrer en production en 2025 », s'est-il réjoui.

Il s'est, par ailleurs, dit heureux de constater qu'à ce stade des travaux, il y a environ 500 travailleurs. Un effectif qui va passer dans quelque temps à 1600 personnes. « Nous exhortons les autres partenaires qui ont aussi des projets avec nous de suivre l'exemple de cette société pour que nous donnions pleine satisfaction à notre population», a invité le ministre de l'Industrie minière et de la Géologie.

Le village Mpili fait peau neuve

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la société LMC vient de moderniser le village Mpili. Elle a construit une centaine de maisons avec toutes les commodités d'usage, sans oublier l'eau et l'électricité. Le village est aussi doté d'une école de six salles de classe avec un terrain de basketball. La place du marché est également réservée. « En tant qu'entreprise qui développe le projet, cela fait partie de notre responsabilité sociétale. Nous avons pu construire le village et l'école afin d'améliorer le bien-être de la population. C'est aussi important pour l'intégration de la société au Congo », a justifié Wu Bennong.

Réceptionnant la clé du nouveau village, le chef de Mpili, Robert Denga, est persuadé que le projet ira de l'avant. « Ces belles installations viennent moderniser notre village, c'est une aubaine, une chance pour moi qui suis chef de village depuis 20 ans. Mes prédécesseurs n'ont pas eu cette chance, je pense que j'ai apporté quand même la lumière à notre village », a-t-il dit, très satisfait. Remettant symboliquement la clé au préfet du Kouilou, le ministre Pierre Oba a appelé la population à la vigilance afin de protéger ce projet.