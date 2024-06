Congo-Brazzaville: 78e anniversaire de la fête de la République d'Italie - L'événement célébré au pays sous le signe de la relance des relations bilatérales

La célébration de la fête de la République d'Italie s'est déroulée le 2 juin, dans les jardins du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, un lieu historique qui abrite les restes mortels de l'explorateur franco-italien, en présence de quelques membres du gouvernement de la République du Congo.

La soirée commémorative de la fête de la République d'Italie a débuté par l'entame des hymnes nationaux des deux pays, avant que l'ambassadeur Enrico Nunziata ne prononce l'unique allocution à cette occasion. Dans son adresse, il a exprimé sa fierté de célébrer cette fête au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, symbole du lien entre l'Italie et le Congo, à travers la figure de Pietro Savorgnan di Brazza, citoyen italo-français, explorateur, homme éclairé et de paix, à la mémoire de qui un hommage est rendu. Il a remercié également la directrice générale du mémorial, Bélinda Ayessa, d'avoir mis à leur disposition cet espace pour célébrer la fête.

Signifiant le sens de cet événement, le diplomate italien a dit que c'est une occasion institutionnelle et historique pour le peuple italien qui, le 2 juin 1946, par un référendum, a sanctionné la naissance de la République italienne et la fin de la monarchie, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale et la libération du nazi-fascisme.

Avec ce référendum, les Italiens, pour la première fois, ont choisi la République ainsi que les principes et valeurs qui caractérisent aujourd'hui la structure démocratique de l'Italie et qu'ils retrouvent dans la Constitution, à savoir la centralité de la personne, la reconnaissance de son intégrité et de son inviolabilité, la primauté de l'égalité entre les êtres humains, la dignité, la liberté, la solidarité, les droits et les devoirs, la répudiation de la guerre comme instrument d'offense à la liberté des autres peuples et comme moyen de régler les différents internationaux.

Parlant de l'Afrique, précisément de l'Afrique centrale, Enrico Nunziata a fait savoir que la politique étrangère italienne se manifeste également par la relance absolue des relations bilatérales avec la République du Congo, notamment avec deux récents échanges de visites, par la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, à Brazzaville en octobre 2023, et par le Président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, à Rome en janvier dernier, à l'occasion du sommet Italie-Afrique où il a rencontré en bilatérale, à la fois le nouveau le Premier ministre, Giorgia Meloni, et le président de la République, Sergio Mattarella.

Le Congo inclus dans la liste des pays prioritaires pour la coopération au développement

Par le sommet Italie-Afrique, le gouvernement italien a voulu écrire une nouvelle page dans la relation avec le continent et a jeté les bases de la construction d'un modèle de développement et de coopération qui soit toujours sur un pied d'égalité, sans intentions paternalistes ou prédatrices. « Avec cette approche, nous écoutons les besoins de nos partenaires africains pour identifier ensemble les réponses que l'Italie peut contribuer à apporter, en tirant le meilleur parti des grandes capacités de notre système entrepreneurial, académique et culturel.

C'est la vision qui inspire le plan Mattei pour l'Afrique, du nom du fondateur d'ENI, Enrico Mattei; un plan de développement stratégique partagé, qui nous a déjà permis d'intensifier les relations avec de nombreux pays du continent et avec lequel nous visons à atteindre des objectifs concrets et tangibles », a souligné l'ambassadeur d'Italie au Congo.

Le diplomate a fait savoir que la République du Congo a déjà été incluse dans la liste des pays prioritaires pour la coopération italienne au développement, en tant que pays pilote pour l'application du plan Mattei, en particulier dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'énergie, ainsi que dans d'autres secteurs tout aussi importants tels que la santé, l'agriculture et la formation.

Quant au secteur de l'énergie, il a indiqué qu'il a toujours été l'épine dorsale des relations économiques entre l'Italie et le Congo, grâce à ENI, et a atteint son plus haut niveau avec le début de la production et de l'exportation de gaz liquéfié cette année. C'est un investissement de plusieurs milliards d'euros qui place l'Italie parmi les principaux investisseurs et partenaires de développement au Congo. Mais les investissements des entreprises italiennes ne se limitent pas au secteur de l'énergie avec ENI, incluant également ceux de l'industrie du bois, de la construction, des services portuaires, de la restauration, pour ne citer que quelques-uns.

Pour l'ambassadeur italien, l'engagement dans son mandat est d'attirer de plus en plus d'entreprises italiennes au Congo, ce qui peut contribuer à partager le modèle de développement ayant pour base les petites et moyennes entreprises (PME), comme l'a également souligné le Forum des PME italo-congolaises qui s'est tenu à Rome, en février dernier, en marge du sommet Italie-Afrique organisé par le ministère des PME et de l'Artisanat.

« Avec la ministre, nous travaillons déjà ensemble sur d'importants suivis de ce forum, y compris en termes d'investissements et de partenariats bilatéraux entre entreprises et organismes compétents de nos deux pays. Je suis donc particulièrement honoré de travailler en République du Congo dans cette phase de développement si fort des relations bilatérales, et mon engagement est de travailler pour une croissance commune réelle et toujours plus élevée », a conclu le diplomate italien.