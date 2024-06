Maroc: Habib El Malki - Les nouvelles technologies de l'IA, levier pour la transformation de l'école et du système d'éducation

Les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle (IA) peuvent constituer un levier pour la transformation de l'école et du système d'éducation, a affirmé, lundi à Rabat, le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki.

S'exprimant dans le cadre des travaux du 1er Forum de haut niveau sur l'intelligence artificielle, M. El Malki a indiqué que la dynamique de réforme engagée au Maroc dans le secteur de l'éducation peut tirer un grand profit des nouvelles technologies de l'IA, en tant que levier pour la transformation de l'école et du système d'éducation.

M. El Malki a ainsi mis en avant l'intérêt du Conseil pour ces technologies qui s'inscrit dans le cadre de sa pleine implication dans le projet de réforme du système éducatif dans toutes ses composantes en vue de réaliser les objectifs de la vision stratégique à l'horizon 2030.

Dans ce sens, il a détaillé les rôles dont peut s'acquitter l'IA pour catalyser la transformation du secteur de l'éducation, à savoir la personnalisation de l'apprentissage, l'analyse des données sur les performances et les préférences des apprenants, le renforcement de l'accessibilité de l'apprentissage et son adaptation au rythme et style des apprenants, ainsi que la formation des enseignants.

M. El Malki a, en outre, souligné "le soutien précieux" que peut apporter l'IA aux enseignants, en automatisant les tâches administratives, en analysant les données sur les performances des élèves et en proposant des suggestions pour améliorer l'enseignement, précisant que cela permettra aux enseignants de consacrer plus de temps à l'interaction avec les élèves et au développement de compétences non cognitives telles que la créativité et la résolution de problèmes.

De même, a-t-il ajouté, l'IA peut révolutionner la méthode d'évaluer les compétences et les connaissances, en fournissant des analyses précises et approfondies des performances des élèves et en automatisant le processus d'évaluation, pour des retours rapides et personnalisés sur leurs activités.

Il a toutefois fait savoir qu'en dépit de la densité des progrès et des avancées que connaît cette technologie dans tous les domaines de l'activité humaine, l'IA ne peut se réduire à sa simple dimension technologique, précisant qu'elle est "appelée à jouer, à l'avenir, un rôle central comme catalyseur de transformations profondes dans les comportements, les structures économiques et l'organisation sociale".

Et de conclure qu'il est essentiel de reconnaître que l'intégration réussie de l'intelligence artificielle dans l'éducation nécessite une approche réfléchie et éthique, soulignant l'importance de s'assurer que l'IA soit utilisée de manière à renforcer les capacités des enseignants et à promouvoir une éducation centrée sur l'élève, plutôt que de remplacer complètement les enseignants ou de perpétuer les inefficiences et les inégalités du système.