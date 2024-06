Cameroun: Yaoundé accueille un atelier régional sur le marketing

La cérémonie d'ouverture , couplée au lancement de l'étude sur la cartographie des musées en Afrique Centrale s'est ouvert ce 4 juin au siège du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale à Yaoundé.

Cet atelier régional présidé par Dr Franck OGOU Directeur École patrimoine Africain( EPA) est organisé à l'intention des musées nationaux de 7 pays de la sous - région à savoir Burundi, Angola , Cameroun, Guinée Équatoriale, RCA, Sao Tome et Principe, Tchad. Auxquels ont été associés quelques musées locaux et privés. Cet atelier de 3 jours reposent sur 3 modules à savoir: Introduction au marketing, plan stratégique, audiences cibles , promotion et Création d'une marque de musée.

Pour être plus précis sur le sujet ,le marketing des musées fait référence aux stratégies et tactiques que les musées utilisent pour se promouvoir et attirer les visiteurs. Cela peut inclure diverses activités telles que la publicité, les relations publiques, le marketing sur les réseaux sociaux, le marketing par courrier électronique et l'organisation des événements.

le marketing est devenu l'un des principaux outils de gestion des musées dans un nombre croissant de pays. Cela s'explique surtout par la réduction de l'aide publique dans beaucoup de pays face à la concurrence de plus en plus acharnée dans le secteur des loisirs. La société est confrontée à la circulation croissante de l'information de sorte qu'il est plus difficile que jamais d'avoir une bonne visibilité.

%

Les musées centrés sur l'audience dans tous les aspects de leur fonctionnement ont plus de chances de gagner en popularité et d'attirer de nouveaux visiteurs. C'est pour engager les musées africains et plus particulièrement ceux de l'Afrique Centrale dans cette dynamique, que le présent atelier de renforcement des capacités sur le marketing dans les musées est organisé ce 4 juin au siège du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale.

L'objectif principal poursuivi par l'atelier est le renforcement des capacités des gestionnaires et des responsables des musées de l'Afrique centrale aux notions de marketing culturel.

À l'issue de cet atelier, les participants repartiront ayant une maîtrise des outils du marketing afin de mieux positionner leurs musées avec des activités attractives et attrayantes boostant ainsi le taux de visiteurs mais contribuant au renouvellement de leurs offres culturelles et scientifiques.

Projet d'étude sur la cartographie sous-régionale.

Il faudrait le préciser au delà du volet marketing dans les musées, un projet d'étude sur la cartographie concrète en langue française des musées dans la sous région Afrique Centrale, a longuement fait un sujet de débat, de plaidoyer entre les intervenants, cet étude extrêmement important pour la sous région débuté ce 4 juin sera publié au mois de novembre 2024 afin de mettre à la disposition des dirigeants , décideurs et des bailleurs de fonds une cartographie digne et propre à la sous région Afrique Centrale. Pour y parvenir à cela en amont la phase de collecte des données se fera en ligne , trois experts se pencheront sur la question 1 ou 2 pays à suivre par chacun des experts. Car a t'on coutume de le dire le musée est la vitrine d'un pays.