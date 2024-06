Ile Maurice: Randy Brown, symbole de force et de résilience

Il est symbole de force et de résilience. Randy Brown, 38 ans, d'origine jamaïcaine, est atteint d'une déficience visuelle, mais il n'a jamais baissé les bras. Né à Spanish-Town, St-Catherine, en Jamaïque, d'Isolyn Ricketts et d'Ivan Brown, Randy Brown y a passé la majeure partie de sa vie.

Aujourd'hui, employé de la Global Rainbow Foundation (GRF) depuis deux ans en tant que spécialiste de l'emploi pour les déficients visuels ainsi que formateur en TIC, mobilité, et divers dispositifs et logiciels technologiques, il croque la vie à pleines dents.

Son histoire inspire les autres et sa devise est : «Nous sommes seulement limités par ce que nous croyons ne pas pouvoir faire. Avec les solutions adéquates, les personnes aveugles peuvent faire pratiquement tout ce qu'une personne voyante peut faire.» Jovial, Randy Brown croit dans le bonheur. Pour lui, sky is the limit. Cuisiner, nettoyer, voyager seul ou faire la lessive, il peut tout faire, même des randonnées et s'occuper de sa fille.

Il doit son autonomie à un grand soutien familial et communautaire ainsi qu'à une formation spécialisée en mobilité de la Jamaica Society for the Blind. «J'ai toujours cru en moi et en mes capacités malgré mon handicap car on peut tout faire si on croit en soi», explique ce dernier, qui a prouvé aujourd'hui qu'il est capable de faire 95 % des choses qu'une personne voyante peut faire.

L'histoire de Randy Brown à Maurice remonte à quatre ans. Il a franchi les mers pour venir ici. La raison : il a fait la connaissance de sa tendre moitié sur WhatsApp, dans un groupe nommé Mobile Accessibility, pour discuter de la technologie facilitant les déficients visuels. Éperdument amoureux, il va traverser les océans pour la rencontrer. Ils auront une fille, Randeesha, une exception qui détient une double nationalité jamaïcaine et mauricienne. Randy est un des rares Jamaïcains à résider et à avoir demandé la citoyenneté à Maurice.

Il a déménagé à Maurice en juin 2019 et a néanmoins eu des difficultés avec sa mobilité en raison du manque d'installations accessibles. Le principal problème rencontré est la mentalité de la société, notamment envers les personnes en situations de handicap. Entre les politiques gouvernementales trop minimales ici concernant les droits humains fondamentaux des personnes handicapées et le manque de plateformes pour que les citoyens concernés puissent exprimer leurs appréhensions, Randy Brown a su jongler et naviguer pour trouver sa place.

«J'ai toujours été entouré de positivité. C'est ce qui m'a poussé à grandir avec une détermination incroyable, à agir et à fonctionner comme n'importe quelle autre personne typique, profitant de la nature et des plages de la Jamaïque, participant à des jeux communautaires comme les dominos et menant une vie très épanouie», confie-t-il. Ses proches le voient comme une personne aux multiples intérêts, se lançant dans divers passe-temps comme la natation, le football et l'athlétisme, sans oublier ses talents de compositeur et de chanteur qui l'ont rendu assez populaire en Jamaïque. Randy est aussi DJ et animateur d'une émission de radio internet populaire appelée The Secret Garden.

Malgré tous les défis, Randy a créé ses propres solutions pour chaque obstacle qu'il rencontre. Dans un premier temps, il a su avec le temps trouver son propre chemin de Grand-Gaube à Rose-Hill en utilisant la technologie GPS et son aptitude à la mobilité indépendante, pour prendre trois bus différents chaque jour, pour se rendre au travail à la GRF.

Randy est vu comme un atout précieux pour le bureau de la GRF de Rose-Hill, partageant son expertise avec les étudiants, les collègues et le grand public, en particulier lors des ateliers de sensibilisation au handicap faits par la GRF à de nombreuses entreprises. Il y a démontré ses compétences en informatique en surpassant tous les professionnels, y compris les gestionnaires et les professionnels de l'informatique, en matière d'efficacité et de rapidité d'utilisation des ordinateurs. Ce ne sont pas ceux qui le côtoient qui diront le contraire, dont Aisha Kala de la GRF.

À l'avenir, Randy souhaite accueillir toute personne souhaitant le voir en action. Ils peuvent le contacter afin d'acquérir des leçons de vie qui changent la donne. Il offre l'opportunité à toute personne déficiente visuelle de suivre une formation pour être pleinement autonome comme lui.