Afrique: La Confédération Africaine de Football annonce le report de la CAN 2025 au Maroc à début 2026

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue initialement à l’été 2025 au Maroc, a été reportée en janvier 2026 par la Confédération africaine de football (CAF). Cette information a été annoncée par le secrétaire général, Veron Mosengo-Omba.

Ce report est dû à la tenue de la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs, programmée du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis, à laquelle quatre équipes africaines participeront, rapporte Wiwsport.

Selon la même source, la décision vise à éviter une incompatibilité entre les deux compétitions et à garantir le bien-être des joueurs.

Par conséquent, le Secrétaire Général de la CAF s’est posé la question à savoir comment « nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, et est-ce que ce serait dans l’intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d’aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite », ont renseigné nos confrères de l’Equipe.

En effet, la charge du calendrier mondial est souvent pointée du doigt comme une contrainte majeure, notamment avec l’introduction de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Pour rappel, cette édition se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis, accueillant 32 clubs dont on retrouvera un contingent de joueurs africains parmi les meilleurs, en plus des quatre clubs continentaux déjà engagés notamment Al Ahly, l’Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns et le Wydad Casablanca.