Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Juin 2024

Côte d’Ivoire : Éléphants - 130 millions de FCfa d’offrande au Seigneur

Bien souvent, nous ne mesurons pas la valeur de tout ce que Dieu nous offre et nous vivons comme si nous n’avons rien reçu. Les Éléphants de Côte d’Ivoire ne sont pas comme ça. Ces jeunes footballeurs qui ont expérimenté la puissance de Dieu, lors de la Can 2023 que le pays a vécue, du 13 janvier au 11 février 2024, ont fait une offrande de 130 millions de FCfa au Seigneur, mercredi soir, à la Maison Palmier, leur lieu de résidence, dans le quartier chic de Cocody-Deux Plateaux. Cette enveloppe répartie en deux, 65 millions de FCfa aux catholiques et aux musulmans, devrait servir à bâtir des édifices religieux pour permettre aux populations de continuer d’adorer le Seigneur. « Dans notre culture et notre éducation, le Seigneur est au commencement, pendant et à la fin. Quand on va demander pour obtenir quelque chose, on fait une offrande », a souligné Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (Fif).( Source : fratmat.info)

Sénégal : Sport - Le président Diomaye Faye prend d’importantes décisions

Le Président Diomaye Faye, dans sa communication lors du conseil des ministres, a demandé au Premier Ministre de mettre en place un cadre innovant et maîtrisé pour le financement des disciplines sportives ainsi que des grandes compétitions nationales et internationales. En parallèle, le Chef de l'État a chargé le Ministre en charge des Sports de proposer, avant fin juillet 2024, sous la supervision du Premier Ministre, une nouvelle politique efficace pour la construction, la réhabilitation, l'entretien et la gestion de toutes les infrastructures sportives du Sénégal. Le Président a également invité le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à rénover le système de fonctionnement et de coordination des activités de vacances, connues sous le nom de « NAVETANES », en harmonie avec la promotion d'une citoyenneté active et constructive. (Source : adakar.com)

Bénin : Exportation du pétrole nigérien- Cotonou lève définitivement son blocus sur le chargement

Dans sa dernière sortie, le président Patrice Talon avait indiqué que le Bénin allait faire de son mieux pour amoindrir la peine de la société chinoise Wapco qui s'est retrouvée au milieu de la crise diplomatique sur l'axe Cotonou - Niamey. Il vient de joindre l'acte à la parole. Aux dernières nouvelles, Wapco ne devrait plus éprouver de difficulté pour procéder au chargement du pétrole brut acheté auprès du Niger. Après une première autorisation ponctuelle, le Bénin lève complètement le blocus pour permettre le chargement permanent du pétrole via ses eaux sur la plateforme de Sèmè, a rapporté le média local Banouto le mercredi dernier. (Source : Afrique sur 7)

Rca : Hydrocarbures à Bangui – La crise entre les distributeurs pétroliers monte d’un cran

Le conflit entre le repreneur des activités de TotalEnergies et de la société d’importation de carburant camerounaise gagne en intensité. Cette dernière réclame à l’entreprise française plus de 2,5 millions d’euros au titre de dettes impayées.« Cette somme représente le solde des factures des produits pétroliers qui ont été livrés et qui est resté impayé », selon la mise en demeure datée du 30 mai présentée à Tamoil. D’après une source gouvernementale, la société française qui a repris les activités de TotalEnergies en Centrafrique, aurait récupéré des cuves de stockage d'essence vides et aurait été obligée d'importer de grandes quantités de carburants via la société Neptune. Des livraisons qu'elle n'aurait pas été en mesure de rembourser, toujours selon cette même source. (Source : Rfi)

Angola : Coopération- Une délégation nigériane en Angola pour renforcer la coopération parlementaire

La présidente de l’Assemblée nationale angolaise a reçu une délégation parlementaire nigériane, à Luanda pour une visite de travail de cinq jours, dans le cadre des échanges d’expériences, a appris mercredi l’ACP de source officielle angolaise.«La délégation nigériane est en Angola pour une visite de travail, et pour discuter de la coopération parlementaire de deux pays. Le leader parlementaire a évoqué les relations historiques entre les deux pays et a remercié le peuple nigérian pour sa participation à la proclamation de l’indépendance nationale de l’Angola», a rapporté la source. Dans cette perspective, La présidente de l’Assemblée nationale angolaise a souligné le nom de la rue Murtala Mohamed, à Luanda, (nom du 4ème président du Nigeria) comme symbole de l’amitié entre les deux peuples. (Source : Acp)

Rdc : Protection de l’environnement - Quatre pays en conclave

Quatre pays d’Afrique qui se partagent les eaux du lac Tanganyika, à savoir le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la RDC, ont été appelés mercredi par un expert, lors d’un entretien à Kinshasa, à une coopération régionale pour faire face à la montée des eaux de ce Lac. (Source : Acp)

Mali : Appel à la grève dans le secteur des banques- Le Sg du Synabef placé sous mandat de dépôt

Le Secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers du Mali, Hamadoun Bah, a été placé sous mandat de dépôt ce jour par le pôle économique et financier de Bamako. Selon plusieurs sources, il a été arrêté suite à une plainte d’un comité syndical de la banque de la place. Son arrestation a suscité la colère du bureau du SYNABEF qui a très vite appelé lors d’un point de presse à l’arrêt du travail dans toutes les banques et établissements du pays ce jeudi jusqu’au Samedi. « Le bureau exécutif du SYNABEF a décidé de l’arrêt immédiat du travail dans toutes les Banques, Assurances, Microfinances, Commerces et entreprises pétrolières à compter de ce jeudi 6 juin jusqu’au samedi 8 juin 2024 », a décrété le BE-SYNABEF. Hamadoun Bâh est un syndicaliste très influent au Mali. (Source : Maliweb.net)