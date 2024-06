Madagascar: L'oratoire salésien d'Ankililoaka, point de référence pour 800 jeunes Malgaches en situation de vulnérabilité

Ankililoaka — Ankililoaka, archidiocèse de Toliara, est une ville du sud-ouest de Madagascar, un des pays les plus pauvres du monde où 75% de la population vit dans des bidonvilles. Pour faire face aux nombreuses situations de détresse, il y a plus de quarante ans, une communauté salésienne, invitée par le diocèse local, a commencé à promouvoir l'éducation, l'évangélisation, la promotion humaine et la formation professionnelle, en cherchant à accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité.

« Un point de référence important pour les jeunes de la région a toujours été, depuis notre arrivée en 1981, l'oratoire, un lieu ouvert mais protégé où les enfants et les jeunes apprennent le vrai sens de l'amitié, du respect, de la solidarité et de la responsabilité. Un espace pour grandir, jouer et prier dans la petite église qui est le coeur de cet oratoire fréquenté par 800 jeunes coordonnés par 35 animateurs ». L'actuel évêque de Moramanga, diocèse récemment constitué, le missionnaire Rosario Vella, S.D.B., qui a été curé d'Ankililoaka de 1982 à 1995, raconte à Fides.

La moyenne d'âge de 60% de la population malgache est de 20 ans. L'objectif des missionnaires salésiens est précisément d'offrir à chacun de ces jeunes, dans un cadre structuré et solide, des perspectives d'avenir à travers des programmes de formation qui répondent aux capacités et aux besoins de la société malgache, en les stimulant à la réflexion et à la recherche de leur propre autonomie.

Les familles sans abri s'entassent dans les rues des banlieues de Madagascar, improvisant des abris en carton ou en plastique ; d'autres vivent dans des cabanes en bois, qui peuvent s'enflammer surtout pendant la saison sèche. De nombreux mineurs survivent dans la rue, en groupe, en essayant de faire de petits boulots ou en commettant de petits larcins pour se nourrir.

Pour la population locale, les Fils de Don Bosco représentent un point de référence quotidien en tant qu'authentiques garants de leurs droits et soutiens de leurs opportunités de progrès. C'est pourquoi les missionnaires salésiens veulent continuer à offrir leur soutien aux jeunes de la meilleure façon possible, comme l'aurait fait leur Fondateur.