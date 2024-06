Afrique de l'Ouest: Politique monétaire - La BCEAO maintient son principal taux directeur à 3,50%

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a tenu sa deuxième réunion annuelle le mardi 4 juin 2024, à Dakar, au Sénégal. A l'issue de cette rencontre, il a décidé de maintenir le principal taux directeur à 3,50%, ainsi que le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,50%.

Le taux directeur, qui est le taux auquel la Banque Centrale prête ses ressources aux banques commerciales est maintenu, dans la zone UEMOA, à 3,50%, le niveau fixé par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) depuis le 16 décembre 2023. Il en est de même pour le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal qui reste également maintenu à 5,50%. Le maintien de ces taux de refinancement a été acté par le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la BCEAO, à l'issue de sa réunion tenue le mardi 4 juin 2024, à Dakar, au Sénégal.

« C'est une décision importante de stabilité », a souligné le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou. Et pour parvenir au maintien de ces taux de refinancement, le CPM a tenu compte d'un certain nombre de facteurs internes et externes dans l'analyse de l'évolution de la conjoncture économique, a-t-il indiqué. Le premier facteur externe tient à l'inflation qui a connu une baisse au niveau mondial. « Certes, le taux de l'inflation est dans une tendance baissière mais il n'est pas à un niveau totalement satisfaisant, car il reste au-dessus des objectifs des banques centrales. Cette situation explique le fait que le taux directeur des banques centrales n'ont pas baissé jusqu'à présent », a expliqué M. Brou.

%

Au niveau de la zone UEMOA, conformément à la mission de la BCEAO qui est de lutter contre l'inflation, d'assurer donc une stabilité des prix, le taux d'inflation s'est établi au premier trimestre de 2024 à 2,8% ; ce qui est dans la fourchette de la cible de la Banque centrale qui se situe entre 1% et 3%. « Nous sommes dans la cible mais nous restons vigilants, car dans le mois d'avril, il y a une légère hausse », a-t-il confié. Et pour l'ensemble de l'année 2024, le taux d'inflation dans l'UEMOA est attendu à 2,9% contre 3,7% en 2023.

Des indicateurs au vert

« Le deuxième facteur important pris en compte est qu'il y a une amélioration des termes de l'échange ; sur le marché international, les prix de nos principales matières que nous exportons, à savoir l'or, le cacao, le coton, le caoutchouc, sont en hausse. En même temps, les produits que nous importons, notamment énergétiques et alimentaires, sont en baisse », a poursuivi le gouverneur de la BCEAO. Et ce double phénomène de hausse des prix des produits d'exportation et de baisse des prix des produits importés a permis d'améliorer les échanges extérieurs de l'Union.

Autre facteur qui a également joué dans le maintien du taux directeur est la croissance de l'activité économique au niveau mondial qui est au-dessus de 3%, mais surtout au niveau de la zone UEMOA. « Nous notons également que dans notre Union, la croissance est très dynamique. Nous avons terminé l'année 2023 avec une croissance de 5,3% et en 2024, nous attendons un taux de croissance d'environ 6,4%. Nous notons aussi que les crédits au secteur privés restent soutenus. Les banques commerciales continuent de financer la croissance économique. Nous avons enregistré une augmentation du crédit au premier trimestre de 2024 d'autour 5% », s'est réjoui Jean-Claude Kassi Brou.

Toujours parmi les facteurs qui ont justifié la décision de la Banque centrale, il y a le fait que certains pays dans la région sont revenus sur les marchés financiers internationaux ; avec des pays comme la Côte-D'Ivoire, le Bénin qui ont réussi à mobiliser des ressources à travers des émissions d'Eurobonds, a-t-il soutenu.

« Aux vues de tous ces éléments, le Comité de Politique Monétaire a estimé que l'orientation était bonne, qu'il fallait maintenir le niveau du taux directeur actuel, car beaucoup de paramètres sont dans la bonne direction et sont au vert », a conclu le gouverneur Kassi Brou.