Sénégal: Le journaliste Sambou BIAGUI Alias Micro Central promu nouveau patron de la maison de la Presse Babacar Touré

La Maison de la Presse Babacar Touré déroule le tapis rouge à son nouveau Directeur Général, Sambou BIAGUI. Il remplace à ce poste Bara NDIAYE. Consécration d'un homme de média compétent, avenant et plein de projets qui fourmillent dans la tête.

L'enfant de Ndoga Babacar (village situé dans la région de Tambacounda, à l'est du Sénégal) marche désormais sur le grand et emblématique parvis de l'immeuble de la Maison de la Presse Babacar Touré. Pétri de talents et baroudeur hors pair devant les épreuves les plus complexes, le journaliste Sambou BIAGUI est un exemple de résilience pour la jeune génération dans l'exercice du métier de praticien de l'information. Du bas de l'escalier, il a atteint quelques années plus tard le sommet en intégrant le cercle restreint des hommes de presse respectés et adulés.

Titulaire d'un diplôme d'étude supérieures, spécialisé en Communication événementielle et planification stratégique, Sambou Biagui remplace à ce poste Monsieur Bara Ndiaye. Surnommé « micro central de la presse », grand épicurien du dimanche, raffolant du » Bassi Salté » (couscous à base de pâte d'arachide), il dirige avec dextérité également l'Association de la presse pour l'Entraide et la Solidarité ( APRRES). Très connu dans le milieu de la presse sénégalaise par son professionnalisme et ses analyses pointues, chroniqueur polyvalent captivant sur les plateaux de télévision, sa nomination de Sambou Biagui arrive à point nommé. Il était parmi les fidèles visiteurs assidus de Confidentiel Afrique. Bon vent cher confrère