Ile Maurice: IndiGo confirme son entrée sur la route Inde-Maurice

Dans notre édition du 16 mai, nous avons évoqué un potentiel accord multilatéral entre le gouvernement mauricien et la compagnie aérienne indienne IndiGo, baptisé Multi-Aircraft Service Agreement (MASA).

Bien que non officiellement annoncé par Air Mauritius (MK), cet accord semble déjà conclu. IndiGo a récemment confirmé ses intentions à la presse indienne, notamment dans Times of Aviation et Economic Times. Le Chief Executive d'IndiGo, Pieter Elbers, a annoncé le lancement prochain des opérations vers Maurice. Selon ces journaux, IndiGo deviendra la troisième compagnie aérienne à desservir la route entre l'Inde et Maurice.

«Les dix destinations seront un mélange de vols domestiques et internationaux. Maurice fait partie de notre expansion internationale», a déclaré Pieter Elbers lors d'une table ronde à l'occasion de la 80e assemblée générale annuelle de l'International Air Transport Association (IATA) à Dubaï.

La confirmation de cet accord suscite des inquiétudes croissantes parmi les employés, craignant déjà que la présence d'IndiGo puisse désavantager MK et ses employés, avec une seule compagnie aérienne mauricienne face à plusieurs grandes compagnies étrangères. Emirates, Saudia et Turkish Airlines, entre autres, drainent déjà une partie importante du trafic entre l'Inde et Maurice via leurs hubs. La présence de trois compagnies opérant sur une route aérienne relativement petite, comme celle reliant Maurice à l'Inde, intrigue toujours.

IndiGo pourrait débuter ses opérations pour Maurice dès septembre 2024. Chaque pays a un Accord de services aériens (ASA) au niveau gouvernemental avec un autre pays pour le service aérien. Ces accords déterminent les conditions dans lesquelles les compagnies aériennes des deux pays peuvent opérer des vols entre eux, y compris le nombre de sièges alloués et d'autres paramètres.

L'une des préoccupations majeures concerne les conditions posées par l'Inde pour ce MASA, notamment en ce qui concerne le nombre de sièges alloués. À ce jour, aucune information sur cet aspect de l'accord n'est disponible. Combien de sièges seront alloués ? En 2019, le marché pour l'Inde était estimé à environ 90 000 à 100 000 passagers par an, ce qui soulève des doutes quant à la viabilité d'une telle capacité pour un opérateur indien.

À noter qu'Air India et MK ont déjà un accord de coentreprise où elles collaborent étroitement pour offrir des services de transport aérien. Cet accord permet à Air India d'acheminer ses passagers vers des destinations desservies par MK en utilisant les avions de cette dernière. De même, MK bénéficie de cette collaboration en accueillant les passagers d'Air India sur ses vols. Vistara a aussi un accord avec MK.

Avec la présence d'IndiGo, Air Mauritius pourra-t-elle rester compétitive dans un marché déjà restreint et fortement concurrentiel ? La situation actuelle, où MK est limitée à un maximum de sept vols par semaine vers Mumbai sans restrictions sur le nombre de sièges, pourrait avoir un impact significatif sur la compagnie aérienne et son positionnement sur le marché indo-mauricien. Une compagnie aérienne comme IndiGo dispose de réseaux étendus, de capacités de connexion importantes et d'avantages de coûts élevés en raison de leur échelle opérationnelle.