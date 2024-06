Ile Maurice: Offre rejetée par la MSAW - Le World Veterinary Service veut une enquête indépendante

La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) a décidé de ne pas donner suite à l'appel d'offres soumis par l'International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) pour un programme de contrôle des chiens errants. Selon la MSAW, la proposition du World Veterinary Service (WVS) soumise en juin 2021 ne pouvait pas être acceptée en raison des implications financières et de l'absence d'appel d'offres.

Dans un communiqué émis lundi, le président de l'IAWPC, Les Ward, clarifie les faits. «La MSAW prétend maintenant que cette proposition ne pouvait pas être acceptée en raison de l'absence d'appel d'offres ; c'est surprenant. D'autant plus que c'est la MSAW elle-même qui avait réclamé cette proposition», souligne Les Ward qui demande une enquête indépendante.

«La MSAW soutient que la proposition du WVS comportait des implications financières et n'avait pas été soumise à un appel d'offres, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions de la Public Procurement Act de 2006. Cependant, cette proposition faisait suite à une rnion en ligne tenue le 19 mai 2021 entre l'IAWPC, le WVS, et la MSAW. Lors de cette réunion, la gestion du problème des chiens errants à Maurice avait été discutée, avec l'IAWPC et le WVS exprimant leur volonté d'aider», fait ressortir le président de l'IAWPC.

Il explique que le len- demain de la réunion, le secrétaire du conseil d'administration de la MSAW avait envoyé un courriel à l'IAWPC et au WVS, remerciant les participants pour leurs recommandations et demandant une proposition détaillée incluant le calendrier, les matériaux nécessaires, le budget estimé et d'autres informations pertinentes. La proposition du WVS avait été envoyée le 16 juin 2021 et reconnue par la MSAW le 30 juin 2021.

Pour l'organisation internationale, cette situation soulève plusieurs questions. Elle se demande pourquoi la MSAW n'a pas engagé de discussions avec le WVS pour comprendre et résoudre les problèmes potentiels de leurs offres, au lieu de les rejeter. Elle estime qu'en sélectionnant le meilleur soumissionnaire sur la base du mérite, il aurait été logique de collaborer avec le WVS, une organisation respectée et expérimentée dans la gestion humanitaire des chiens et les programmes de stérilisation de masse.

Pour l'IAWPC, il est difficile de savoir quelles étaient les raisons précises du rejet des offres du WVS, surtout en l'absence d'autres sou- missionnaires. Elle ajoute : «La proposition du WVS de juin 2021, si elle avait été soutenue par le gouvernement et la MSAW, aurait permis de progresser considérablement dans la résolution du problème des chiens errants à Maurice. Aujourd'hui, près de trois ans plus tard, Maurice se trouve toujours au point de départ. Les efforts de la MSAW pour trouver un prestataire de services pour un programme de capture, stérilisation et relâchement ont échoué.» L'IAWPC souhaite ainsi une enquête indépendante pour clarifier cette situation.

Deux offres soumises

En novembre 2022, la MSAW a lancé un appel d'offres pour un programme pilote de cinq mois visant à stériliser entre 3 500 et 4 200 chiens. Cet appel d'offres a été relancé en mai 2023 et en janvier 2024. Le WVS, recommandé par l'IAWPC et reconnu pour son expertise dans les programmes de stérilisation de masse, avait répondu à chaque appel d'offres. La première proposition du WVS en juin 2023, soumise à «valeur zéro», offrait de réaliser le travail gratuitement, sans frais pour le contribuable mauricien.

En février 2024, le WVS fait une nouvelle offre cette fois au côut total de Rs 3,5 millions. Reda Chamroo, activiste et proche collaborateur de l'IAWPC, souligne pour sa part que le WVS s'est conformé à toutes les exigences et était le seul soumissionnaire ; il dit ne pas comprendre pourquoi la MSAW a conclu que c'était un non responsive bid.

«Les explications de la MSAW sont très vagues et elle ne dit pas comment les exigences de cet appel d'offres n'ont pas été respectées. Nous voulons aussi savoir quelle implication financière il y aurait eue si la MSAW était allée de l'avant avec l'offre. La MSAW aurait aussi pu rédiger un contrat ou conclure un MoU avec le WVS, mais elle a choisi de lancer un appel d'offres.»