Afrique: Les États membres de l'UA sont invités à renforcer leur collaboration pour résoudre les conflits et s'adapter à l'évolution des menaces.

Addis Abeba — Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, a appelé les États membres à renforcer leurs efforts collectifs pour résoudre efficacement les conflits et s'adapter à l'évolution des menaces et des défis sur le continent.

La Commission de l'Union africaine a tenu aujourd'hui à Addis-Abeba la 16ème session ordinaire du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité (CTDSS).

Parmi les participants figurent les ministres africains de la Défense et de l'Intérieur, les chefs des institutions nationales chargées de la sûreté et de la sécurité, les hauts représentants officiels des États membres de l'UA, ainsi que les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux (CER/MR).

La réunion souligne l'engagement de l'UA à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique.

Dans son discours d'ouverture à l'occasion, le commissaire aux affaires politiques de l'UA, Bankole Adeoye, a souligné la nécessité d'un engagement collectif pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique.

Il a souligné les défis de la paix et de la sécurité du continent, notamment les menaces persistantes du terrorisme, de l'extrémisme violent et des groupes armés hostiles dans diverses régions.

Le commissaire Bankole a en outre souligné le timing critique de la réunion et a souligné la nécessité d'un soutien collectif de la part des États membres pour résoudre efficacement les conflits et s'adapter à l'évolution des menaces et des défis.

La présidente de la réunion, la ministre de la Défense nationale de la République islamique de Mauritanie, Hanena Ould Sidi, a pour sa part souligné que les États membres de l'UA sont confrontés à de nombreux défis en matière de paix et de sécurité découlant de facteurs internes et externes.

Il a souligné les difficultés posées par les changements de gouvernement anticonstitutionnels et le retrait de certains États membres des instances continentales.