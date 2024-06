Ethiopie: Un concours final de maîtrise de la langue chinoise a été organisé à Addis-Abeba.

Addis Abeba — Le concours de compétence en chinois « Chinese Bridge » s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba en vue d'améliorer les compétences en langue chinoise des étudiants éthiopiens.

Lors du 23e concours de maîtrise du chinois, 11 étudiants éthiopiens ont participé à l'événement annuel mondial de langue chinoise et de performance.

Le concours de compétence chinoise « Chinese Bridge » est une plate-forme importante permettant aux étudiants éthiopiens d'apprendre la langue et la culture chinoises et de mieux comprendre la Chine. Il a joué un rôle positif dans la promotion des échanges et de l'apprentissage mutuel entre nos deux anciennes civilisations.

Depuis sa création il y a 23 ans, le concours est devenu « un pont de culture », « un pont d'amitié » et « un pont de coeur et d'âme » reliant la Chine et le monde.

S'exprimant à cette occasion, la ministre d'État de l'Éducation, Kora Tushune, a déclaré que la coopération éducative et culturelle entre les deux pays se développait d'année en année.

Selon lui, la Chine est un important fournisseur de bourses pour les étudiants éthiopiens.

Il existe une collaboration institutionnelle en plein essor entre les universités chinoises et éthiopiennes, ce qui créera davantage d'opportunités pour travailler conjointement sur les problèmes communs des deux pays et relever les défis mondiaux, a-t-il noté.

%

Il a également mentionné l'introduction de la langue amharique à l'Université des études étrangères de Pékin, ce qui témoigne de la nature mutuelle du partenariat.

Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Ethiopie, Shen Qinmin, a déclaré que le concours était une plate-forme importante permettant aux étudiants éthiopiens d'apprendre la langue et la culture chinoises et qu'il pouvait jouer un rôle positif dans la promotion, l'échange et l'apprentissage culturel entre les deux pays.

Il a exprimé l'espoir que de plus en plus de jeunes étudiants éthiopiens seront intéressés à apprendre les langues et la culture chinoises et que, de la même manière, davantage d'étudiants chinois seront intéressés à apprendre les langues et la culture éthiopiennes.