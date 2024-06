Ethiopie: Le gouvernement entreprend une réforme globale pour faire du pays une nation favorable aux entreprises.

Addis Abeba — Le gouvernement éthiopien s'est lancé dans une réforme globale pour créer un environnement favorable aux affaires, a souligné la ministre de la Planification et du Développement Fitsum Assefa.

S'adressant au forum d'investissement et de commerce de deux jours entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite qui s'est ouvert aujourd'hui à Addis-Abeba, Fitsum a souligné que la visite de la délégation saoudienne d'investissement et de commerce en Éthiopie symbolise le fait que les relations bilatérales des deux pays prennent une nouvelle trajectoire plus solide.

« Votre visite symbolise le fait que les relations bilatérales de nos deux grandes nations prennent une nouvelle trajectoire plus forte. Nous sommes enthousiasmés par la perspective de nouvelles opportunités d'investissement croissantes qui profiteront aux deux pays », a révélé Fitsum.

« Notre gouvernement croit que ce n'est que grâce à un partenariat avec le secteur privé que nous pouvons assurer une prospérité partagée à cette nation. En conséquence, nous nous engageons à créer un environnement propice à l'investissement avec des politiques et des initiatives conçues pour attirer et soutenir les investisseurs étrangers », a souligné Fitsum.

La ministre a mentionné en particulier que la richesse des opportunités d'investissement inexploitées de l'Éthiopie serait offerte aux investisseurs saoudiens.

%

Elle a en outre expliqué que notre secteur agricole, doté de vastes terres arables et de conditions climatiques favorables, présente des perspectives importantes pour l'agro-industrie comme la production végétale, l'élevage et la transformation agroalimentaire.

En outre, le secteur manufacturier, en particulier le textile, l'habillement, les produits en cuir et les produits pharmaceutiques, est en croissance et offre de nombreuses opportunités d'investissement, a-t-elle déclaré, ajoutant que les secteurs du tourisme et des énergies renouvelables présentent également d'immenses opportunités d'investissement.

S'exprimant sur la réforme entreprise par le gouvernement, le ministre a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous avons entrepris d'importantes réformes économiques pour ouvrir notre économie.

Déclarant que plus de 60 secteurs et sous-secteurs ont été ouverts aux investissements nationaux et étrangers pour faire de l'Éthiopie une nation favorable aux affaires, Fitsum a confirmé que le pays a mis en oeuvre plus de 80 réformes juridiques et administratives au cours des cinq dernières années seulement.

Concernant les immenses opportunités d'investissement en Éthiopie, la commissaire éthiopienne aux investissements, Hanna Arayaselassie, a souligné le marché en croissance de l'Éthiopie, son emplacement stratégique, la plus grande économie d'Afrique subsaharienne et sa croissance économique robuste avec des incitations attrayantes pour les investisseurs.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Mihretu, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie dispose d'institutions financières nationales solides qui peuvent offrir des opportunités aux investissements étrangers.

Le président de la Fédération des chambres saoudiennes, Hassan Mujib Bani Huwayz, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie est dotée de ressources naturelles car l'Arabie saoudite souhaite s'engager dans le secteur agricole et dans d'autres domaines d'investissement soulignant la nécessité de renforcer et de renforcer les efforts pour élever davantage ces relations.

La délégation vise à explorer les opportunités dans les secteurs de l'agriculture, des mines, du tourisme, de l'énergie, des transports et d'autres secteurs, a-t-on appris.

Au cours du forum, la Chambre de commerce saoudienne a signé un protocole d'accord avec la Chambre de commerce éthiopienne et l'association sectorielle, marquant une étape importante dans l'amélioration des relations commerciales entre les deux pays.