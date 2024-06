Afrique Centrale: Rencontre entre la présidente du Conseil national de gouvernance du MAEP-Gabon et la représentante du bureau de liaison de l'Union africaine auprès de la CEEAC

Le mardi 4 juin 2024, la Présidente du Conseil National de Gouvernance (CNG),le Pr. Monique Koumba Manfoumbi épouse Mavoungou-Bouyou, a effectué sa première sortie officielle, depuis son accession à la tête de cet organe spécialisé de l'Union africaine : le Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs (MAEP).

Elle a été reçue par la représentante de l'Union africaine, Son Excellence Mme Hortense Nguema Okome.

Il est à noter que durant cette rencontre, la cheffe du Bureau de Liaison de l'Union africaine a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de l'élection de la nouvelle présidente du CNG. Elle l'a encouragée à être dynamique et à s'engager pleinement dans la relance du processus du MAEP-Gabon dont les enjeux sont énormes.

Au cours de cette audience, la Présidente du CNG a sollicité les conseils et orientations de la Représentante de l'Union Africaine. Cette première prise de contact revêtait donc une importance particulière pour la nouvelle Présidente.

Le Pr. Monique Koumba Manfoumbi épse Mavoungou-Bouyou a par la suite présenté son plan d'action à court terme et les différentes activités menées depuis son accession à la tête du CNG MAEP-Gabon. Elle a également sollicité l'appui et l'accompagnement de la Ministre plénipotentiaire, ainsi qu'un plaidoyer auprès du gouvernement gabonais et des Partenaires Stratégiques pour garantir le succès du Processus d'auto-évaluation au Gabon.

%

De plus, elle a annoncé la tenue prochaine d'une session de renforcement des capacités sur le processus d'autoévaluation du MAEP, animée par des experts du MAEP-Continental, à l'endroit des Conseillers Membres du MAEP-Gabon.

Prenant la parole, Son Excellence Hortense Nguema Okome, s'est réjouie de la proactivité et de l'appropriation du processus par la nouvelle Présidente du CNG. « Je puis vous assurer du soutien de l'Union Africaine dans le cadre du Processus MAEP au Gabon. Je me réjouis de ces avancées et de la volonté des plus hautes autorités gabonaises de relancer le processus d'auto-évaluation au Gabon » a-t-elle affirmé.

Cette rencontre marque ainsi le début d'une collaboration étroite entre le Conseil National de Gouvernance du MAEP-Gabon et l'Union Africaine, dans le but de renforcer et améliorer la Gouvernance en République gabonaise par le biais de cet organe de coopération et de promotion de la gouvernance en Afrique.