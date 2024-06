Afrique: Emilio Nsué, capitaine déchu de la Guinée équatoriale

En football, c'est le début de la 3e journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde dans la zone Afrique. La Tunisie a battu la Guinée équatoriale mercredi soir : les Aigles de Carthage l'ont emporté grâce à un penalty en fin de match.

Les Équato-Guinéens, qui étaient très bien partis dans ces qualifications, avec deux victoires en deux matchs, sont désormais bons derniers du groupe H d'autant que fin mai, la FIFA a décidé de sanctionner le Nzalang Nacional, en lui retirant 6 points sur tapis vert... Et la raison a été annoncée le 3 juin : Emilio Nsué, attaquant star et capitaine de l'équipe, était en fait inéligible, et ce depuis plus de dix ans ! Un coup dur pour la sélection et le meilleur buteur de la dernière CAN.

Il avait fait très mal à la Côte d'Ivoire. Et très mal à tous ses adversaires pendant la CAN. Emilio Nsué, éclair du Nzalang, avait frappé cinq fois, foudroyant meilleur buteur de la compétition, à 34 ans passés.

Mais l'histoire d'amour pour le moins tumultueuse entre l'attaquant et la Guinée équatoriale semble désormais terminée. Né à Palma de Majorque, d'une mère espagnole et d'un père équato-guinéen, l'actuel buteur d'Intercity avait débuté sa carrière internationale avec les équipes de jeunes de l'Espagne dans les années 2010...

Avant de revêtir le maillot du Nzalang Nacional. Ce qui poussera la FIFA à sanctionner une première fois la Guinée équatoriale en 2013. L'instance mondiale n'avait pas validé le changement de nationalité sportive du joueur.

Et ne l'a d'ailleurs jamais fait : impossible de savoir pourquoi elle a attendu plus de dix ans pour réexaminer le dossier. Il n'empêche que les sanctions sont très lourdes : 6 points de pénalité dans la course au Mondial. Et six mois de sanction en sélection pour Emilio Nsué...

Un coup dur pour son équipe, qui n'a jamais pris part au Mondial. Et pour le joueur, qui avait ouvert la porte à un retour en sélection, après avoir réglé ses comptes fin janvier, et alors qu'il était le seul buteur équato-guinéen dans ces éliminatoires, inscrivant les buts vainqueurs face à la Namibie et au Liberia.