Seychelles: Le pays lance le paiement en ligne des taxes à l'importation

La Seychelles Revenue Commission (SRC) a lancé son service de paiement en ligne pour les services douaniers qui permettra aux clients de payer leurs taxes sur l'importation via le portail en ligne.

Le système de paiement électronique lancé mercredi rationalisera le processus de paiement pour toutes les déclarations d'importation et d'exportation. Cela rendra les opérations plus efficaces et facilitera davantage le processus de dédouanement pour les commerçants, y compris les entités commerciales et les particuliers.

"Cela aidera notre personnel car il y aura beaucoup moins de problèmes qu'avant, où les clients n'auront plus besoin de se présenter aux caisses pour les paiements. Les bénéficieront également du fait qu'ils n'auront plus besoin d'aller jusqu'aux ports pour effectuer leurs paiements", a expliqué Paul Barrack, le commissaire des douanes à la SRC, lors du lancement officiel.

Une démonstration du système a été effectuée pour montrer comment obtenir accès, il faut d'abord avoir été informé par les douanes ou leur agent de courrier préféré d'un envoi d'une valeur comprise entre 3 000 SCR (221 $) et 5 000 SCR (368 $) ou d'une déclaration en douane (facture d'entrée) exigeant un paiement.

Pour payer un envoi à l'aide de la fonction de paiement électronique, l'utilisateur doit envoyer par courrier électronique une copie de sa carte d'identité, le bordereau en attente, ses coordonnées comprenant à la fois l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro WhatsApp, des copies des factures ainsi que les détails du fret à aircargoexamination@src.gov. sc afin de s'inscrire au paiement électronique.

%

Une fois inscrit, un lien de paiement sera partagé via WhatsApp et l'e-mail du Client afin de procéder au paiement. Une fois l'inscription réussie, un e-mail d'acceptation et une notification WhatsApp seront partagés avec le client pour commencer à accepter les demandes de paiement électronique.

Pour ceux qui paient leur déclaration de douane (Bill of Entry) en ligne, en particulier les commerçants, les entités commerciales et les déclarants, le formulaire d'inscription au paiement électronique disponible dans la section téléchargement via src.gov.sc doit être rempli et envoyé par courrier électronique à cvo@src.gov.sc ayant comme sujet « Demande d'enregistrement de paiement électronique ».

Cette plateforme effectuera pour le moment uniquement les paiements liés aux importations et aux exportations, mais la SRC envisagera de se lancer dans d'autres services à l'avenir.

"Cette plate-forme sera applicable à nos services, mais certains ajustements devront être effectués avant que cela ne se produise afin que tout puisse fonctionner de manière transparente", a ajouté M. Barrack.

L'installation s'inscrit dans le processus de numérisation de la SRC qui a débuté l'année dernière avec plusieurs services proposés en ligne. C'est grâce à une collaboration avec l'Accord de partenariat économique de l'Union européenne que la SRC a réussi à améliorer et moderniser le système SYDONIA en introduisant le module de paiement électronique.

La responsable du fret aéroportuaire, Simone Didon, l'une des personnes focales de ce projet, a déclaré : « Il y a trois semaines, nous avons déployé en douceur l'outil de paiement électronique auprès des utilisateurs sélectionnés pour leur permettre d'avoir une idée du nouveau module qui a été introduit, pour tester son efficacité, sa rapidité et sa fiabilité. Maintenant que nous sommes pleinement satisfaits du produit, nous encourageons la communauté commerciale et le public, une fois contactés par le service des douanes ou après avoir été avisé par leur agent de courrier, à utiliser la fonction de paiement électronique et ainsi accélérer leur transaction avec les douanes.