Angola: L'écrivain angolais Nituecheni remporte le prix littéraire FOX USA 2024

Huambo — L'écrivain angolais Nituecheni Africano a remporté la 25ème édition du prix littéraire FOX USA 2024, aux Etats-Unis d'Amérique, avec son oeuvre « Le prisonnier - Le début et la fin d'une injustice ».

Les résultats du concours international, avec deux écrivains africains, l'un angolais et l'autre nigérian, ont été annoncés dimanche dernier (2 juin), où Nituecheni a battu son concurrent direct avec plus de cinq mille votes.

Ainsi, avec le prix du meilleur auteur de l'année et du meilleur roman policier, l'Angolais recevra 16 000 dollars américains, ainsi que la publication et la distribution de 200 exemplaires de son oeuvre par Fox Corporation, adaptée par SECRET FILMS, de Californie, États-Unis d'Amérique.

La remise officielle du titre au premier Angolais à remporter ce prix prestigieux est prévue pour le 12 août, à Midtown Manhattan, aux Etats-Unis.

S'adressant à l'Angop mardi, Nituecheni Africano, pseudonyme littéraire d'Eugénio Afonso Gaspar, a déclaré qu'il n'avait pas été facile de gagner le prix, car il avait concouru dans les éditions précédentes, mais n'avait jamais été accepté en raison de certains critères de l'organisation.

C'est pourquoi il a signé cette année avec l'éditeur brésilien Roco, qui a traduit le livre « The Prisoner : The Beginning and the End of an Injustice » en anglais, ce qui a été accepté par FOX et lui a permis de remporter le prix dimanche dernier avec plus de cinq mille voix.

%

Il a déclaré qu'il s'agissait d'un prix remporté grâce au sacrifice, à la détermination et à la persévérance, qui ont compté sur les votes des Angolais et de la communauté lusophone, de la famille, des écrivains et des amis.

Le livre « O recluso - o princípio e o fim de uma injustiça », de 150 pages, subdivisé en 12 chapitres, a été lancé en juillet 2023 au Portugal, au siège de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et de la Maison de la culture angolaise à Lisbonne.

L'oeuvre littéraire raconte l'histoire d'un jeune avocat confronté à une affaire très médiatisée en Angola, où la justice semble occulter la vérité.

Selon l'intrigue, en faisant preuve de courage et de sagacité au cours du procès, le protagoniste se pose en défenseur des droits de l'homme, abordant des questions d'abus de pouvoir, de trafic d'influence et de blanchiment d'argent, qui reflètent la réalité africaine contemporaine.

Le prix littéraire « FOX US2024 » est une initiative de la société cinématographique américaine FOX, qui se réalise chaque année à New York et vise à récompenser des oeuvres du genre romanesque, avec la participation de plus de 100 écrivains du monde entier.