Angola: Le coût des importations alimentaires chute à plus de 336 millions de dollars

Luanda — L'importation de 14 produits de grande consommation en Angola a coûté 336 millions 438 mille 285 dollars américains (1 dollar vaut 852 kwanzas), de janvier à avril de cette année, ce qui représente une réduction de 50 pour cent par rapport à la même période de 2023.

En 2023, le coût de l'importation de produits alimentaires a été fixé à 677 millions 995 mille 658 dollars.

Parmi les produits importés cette année, les plus importants sont le poulet, le porc et le boeuf, le riz, le sucre, l'huile de palme et végétale, ainsi que la farine de blé, la semoule de maïs, les haricots, les pâtes et le sel, selon la secrétaire d'État au Commerce et aux Services, Augusta Fortes.

Se confiant à la presse, au sujet de la séance thématique sur le Plan de Réorganisation du Commerce Intérieur et Promotion des Exportations 2023/2027, réalisée mardi, à Luanda, elle a considéré la réduction des devises avec les importations comme une amélioration et efficacité de la chaîne d'exportations en raison de l'augmentation de la production intérieure.

"Il existe une opportunité commerciale d'investir dans la production de produits de grande consommation, en mettant l'accent sur le riz, la viande de poulet, le sucre, l'huile de cuisson, avec un objectif clair de réduction des importations et de promotion de la production nationale", a-t-elle souligné.

A l'occasion, la secrétaire d'État a affirmé qu'au moins 621 mille 565 tonnes de produits agricoles ont été transportées vers les cinq centres de distribution logistique du pays, dans le cadre de 500 camionnettes distribuées par le Gouvernement.

Elle a rappelé que les 583 coopératives agricoles et de commercialisation formalisées jusqu'à présent, dans les sept provinces incluses dans le Programme Intégré de Développement du Commerce Rural, ont contribué à cet objectif, notamment Malanje, Cuanza-Norte, Huambo, Bié, Benguela, Caunza- Sul et Namibe.

Concernant le Plan de Réorganisation du Commerce Intérieur et de Promotion des Exportations du Ministère de l'Industrie et du Commerce, elle a indiqué que ce programme repose sur quatre objectifs principaux : soutenir la croissance et l'efficacité des secteurs productifs, formaliser et moderniser le secteur du commerce intérieur, améliorer l'efficacité de la chaîne d'exportation et d'importation, ainsi que renforcer le rôle de la Réserve Alimentaire Stratégique (REA).

D'autre part, Augusta Fortes a réitéré que ce plan, soutenu par le diplôme exécutif du 23 mai 2024, interdit la vente libre de plus de 70 produits divers, y compris les animaux vivants, la viande (poulet, boeuf, porc, abats), entre autres produits alimentaires, en raison de conditions de commercialisation inappropriées.

La liste des produits interdits comprend également les médicaments, les insecticides, les rodenticides, les plantes et herbes médicinales, ainsi que les meubles, les machines et ustensiles électriques et à gaz, les boissons alcoolisées, les carburants, les matériaux de construction et les instruments de musique.