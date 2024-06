Angola: Le Gouvernement et un assureur sud-coréen signent un protocole d'accord

Luanda — Le Gouvernement angolais et l'assureur officiel de la Corée du Sud Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) ont signé mardi, à Séoul, un protocole d'accord en vue d'assurer le financement de projets dans le secteur énergétique, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables.

L'instrument juridique a été paraphé, du côté angolais, par le secrétaire d'État aux Finances et Trésor, Ottoniel Santos, et par Youngjin Jang, chairman et président de K-SURE.

L'objectif du document est de renforcer le partenariat entre les parties et la coopération sur les questions liées à l'exploration d'opportunités commerciales potentielles, mutuellement bénéfiques, en vue de maximiser l'intérêt national des pays respectifs, selon une note de l'Ambassade d'Angola en Corée du Sud parvenue à l'ANGOP.

Les domaines de coopération comprennent le développement économique, financier, juridique, réglementaire et politique dans les régions et les secteurs d'intérêt mutuel.

Il vise également à soutenir le développement des entreprises et l'échange d'informations commerciales.

Le dirigeant angolais se trouve dans cet État asiatique dans le cadre de la participation de l'Angola au Sommet Corée-Afrique, auquel le pays sera représenté par une délégation conduite par le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

La Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) est une institution de crédit à l'exportation en Corée du Sud, relevant du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie (MITIE, sigle angolais).

La composante assurance des investissements à l'étranger fournit une couverture aux banques qui accordent des prêts aux développeurs coréens à l'étranger qui ont besoin d'un financement à grande échelle et à long terme, indique le document.

La compagnie d'assurance a été créée en 1992 dans le but de promouvoir le commerce et les investissements étrangers et de contribuer au renforcement de l'économie nationale coréenne.

Actuellement, son portefeuille comprend la mise en oeuvre d'un système de gestion ESG, axé sur le financement vert global et le soutien aux industries nouvelles et écologiques, telles que l'énergie solaire et éolienne.