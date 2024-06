Algérie: Aéroport international d'Alger - Le projet du terminal Est en cours de lancement

ALGER — Le projet de réalisation d'un nouveau terminal à l'est de l'Aéroport international d'Alger "Houari Boumediene" est cours de lancement, et ce, pour faire face aux flux de voyageurs dans les prochaines années, a indiqué mardi à Alger le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Mokhtar Said Mediouni.

M. Mediouni s'exprimait lors de la cérémonie de signature d'un accord de coopération scientifique au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entre trois établissements universitaires et la SGSIA, en vue de fournir des services et des solutions techniques et technologiques modernes.

Dans ce cadre, le PDG de la SGSIA a fait savoir, lors de son intervention, que le terminal "Est", qui va s'ajouter au terminal "Ouest", sera doté de nouvelles zones de transit et va renforcer les capacités de l'aéroport qui devra accueillir cette année plus de 10 millions de passagers.

M. Mediouni a évoqué également la réalisation d'un nouveau "village cargo" pour le transport de marchandises et des projets pour automatiser toutes les opérations aéroportuaires, notamment le traitement des bagages et le contrôle des passagers avec le recours aux solutions technologiques.

Dans ce sillage, il a souligné l'importance de ces projets pour placer l'aéroport international d'Alger comme une "grande plateforme aéroportuaire dans la région", assurant que le rôle de hub de l'aéroport tel qu'il a été évoqué par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est devenu "une réalité avec un important trafic de passagers transitant actuellement de l'Est de l'Europe vers l'Europe de l'Ouest, et de l'Europe vers l'Afrique en passant par l'aéroport d'Alger".

%

Cette dimension "hub" de l'aéroport d'Alger sera aussi renforcée par les futures lignes aériennes que compte lancer prochainement la compagnie nationale Air Algérie notamment vers des pays de l'Amérique du Nord et du Sud, a-t-il également précisé soulignant que "l'aéroport international d'Alger est classé aujourd'hui parmi les plus modernes dans le monde".

Evoquant l'accord de partenariat signé avec les établissements universitaires, M. Mediouni a mis en avant l'importance de ce partenariat avec le monde universitaire pour développer des solutions technologiques notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.

"Pour être au diapason de la demande qui sera en hausse, il faudrait développer des solutions technologies pouvant assurer la fluidité des passagers grâce à la reconnaissance faciale. Nous disposons de capacités au sein des universités algériennes pour réaliser ces projets. Nous sommes disposés à donner aux jeunes étudiants algériens l'opportunité de développer ses technologies", a-t-il estimé, s'engageant à accueillir au sein de son entreprise les étudiants algériens lauréats, récemment, du Concours international "Huawei ICT Compétition"en Chine.