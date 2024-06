Afrique: Ligue 1 - Le président de la FIFA félicite le MC Alger pour son titre de champion d'Algérie

ALGER — Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino a présenté ses félicitations au MC Alger pour son titre de champion de Ligue 1 Mobilis, saison 2023/2024, a indiqué un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

"Cher Président, par la présente, j'ai le plaisir d'adresser mes félicitations aux nouveaux champions d'Algérie, le MC Alger! Leurs efforts constants et les résultats obtenus tout au long de la saison ont porté leurs fruits et leur ont permis de remporter ce titre important. Félicitations à chacun des membres de l'équipe et du club pour cette belle réussite", a dit Infantino dans sa lettre envoyée au président de la FAF, Walid Sadi.

Et d'ajouter: "Tout en vous remerciant, vous et votre fédération, pour votre soutien continu, votre travail et votre dévouement au développement du football dans votre pays, je me réjouis, cher Président, de vous revoir bientôt".

Le MC Alger avait été sacré, le 17 mai dernier, champion d'Algérie de football de la saison 2023-2024, après son succès devant son rival éternel, l'USM Alger (1-0), lors de la 26e journée du championnat.

Les coéquipiers de l'international Youcef Belaili avaient profité du nul (1-1) entre le CS Constantine et le CR Belouizdad pour assurer le titre de champion d'Algérie.

A deux journées de la fin du championnat, le MC Alger compte 61 points à son compteur et ne peut être rejoint au classement par ses dauphins, le CR Belouizdad et le CS Constantine (2es avec 49 points).

Fondé en 1921, le MC Alger a décroché à cette occasion le huitième titre de champion de son histoire après ceux remportés en 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1999 et 2010.

Auteurs d'une saison exceptionnelle, les Mouloudéens sont toujours en course pour un doublé Coupe-Championnat. Ils joueront la finale de Dame-Coupe face au CR Belouizdad.