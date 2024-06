Algérie: Installation du jury du Prix de la meilleure oeuvre médiatique touristique

ALGER — Le ministre de la Communication Mohamed Laagab a présidé, mercredi au siège du ministère, en compagnie du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, la cérémonie d'installation des membres du jury du Prix de la "Meilleure oeuvre médiatique touristique", à l'occasion de la Journée nationale du tourisme célébrée le 25 juin de chaque année.

M. Laagab a déclaré dans son allocution à cette occasion, que "43 oeuvres ont été réceptionnées à ce jour, dont 14 articles de presse, 19 reportages télévisés, 4 oeuvres radiophoniques, une (1) application numérique et deux (2) participations de la presse électronique, en sus de 3 oeuvres de pays arabes (Qatar, Sultanat d'Oman et Mauritanie) et un seul article de presse étrangère", rappelant que le dernier délai pour le dépôt des oeuvres des participants est fixé au 15 juin.

A cette occasion, le ministre a appelé les journalistes "à participer à ce concours afin d'atteindre l'objectif escompté, à savoir la promotion de la destination touristique Algérie".

Lors de l'annonce de la liste des membres du jury, présidé par Khaled Kouache, enseignant à l'Université d'Alger, expert en tourisme et président du Conseil scientifique de la Faculté d'économie, M. Laagab a affirmé que la liste "comprend de grands noms dans le domaine des médias et du tourisme, ce qui rehausse la valeur de ce Prix", soulignant que l'examen des oeuvres participantes "débutera au niveau du ministère de la Communication le 10 juin".

De son côté, M. Didouche a souligné que "l'idée de ce Prix, née à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du tourisme (25 juin), a été proposée au ministre de la Communication en vue de contribuer à la promotion de la destination touristique Algérie et mettre en avant les efforts des hautes autorités du pays visant à consolider le tourisme interne et à démontrer ses atouts et ses potentialités".

Le ministre du Tourisme s'est, dans ce contexte, félicité "des facilitations présentées par le ministère de la Communication à cet effet, et le haut niveau de coordination liant les deux secteurs en vue de promouvoir l'Algérie en tant que destination touristique et attribuer ce Prix aux travaux distingués et innovants dans le domaine du tourisme".

A noter que ce Prix comprend les catégories suivantes: Meilleur article touristique, meilleur reportage télévisé, meilleur reportage radiophonique, meilleur site web pour la promotion du tourisme algérien et meilleure application numérique.