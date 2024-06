Maroc: M. Talbi El Alami s'entretient à Séoul avec le Premier ministre de la République de Corée

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, mardi à Séoul, avec le Premier ministre de la République de Corée, Han Duk-soo, en marge du premier sommet Corée-Afrique.

Le président de la Chambre des représentants avait représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce sommet, tenu les 4 et 5 juin dans les villes de Séoul et d'Ulsan sous le thème "L'avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité".

Cette entrevue, qui a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Maroc en République de Corée, Chafik Rachadi, a porté sur le renforcement des relations entre les deux pays, indique un communiqué de la Chambre des représentants, saluant le niveau de ces relations qui ne cessent d'enregistrer une évolution continue à différents niveaux depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1962.

Lors de cette rencontre, ajoute la même source, M. Talbi El Alami a évoqué les grands chantiers et projets lancés par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, ainsi que les initiatives prises par le Souverain qui ont érigé le Maroc en leader aux niveaux international et régional, notamment l'Initiative atlantique de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique et le projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

Dans ce contexte, il a souligné que le Royaume est non seulement une porte d'entrée vers l'Afrique, mais aussi pour la coopération Sud-Sud, et constitue un pilier du partenariat auquel ambitionne Séoul à travers le premier sommet Corée-Afrique.

Dans une allocution prononcée au nom du Royaume du Maroc lors de ce sommet, M. Talbi El Alami avait souligné que le Maroc reste convaincu que le partenariat Afrique-Corée représente une valeur ajoutée essentielle aux efforts de progrès du continent, à la stabilité du monde et à la réalisation de la justice internationale.

"Le partenariat entre la Corée et l'Afrique, qui s'intègre avec les autres partenariats du continent que nous respectons et apprécions, ainsi que l'image de la République de Corée en Afrique, son histoire de succès remarquable, la rapidité avec laquelle elle a réalisé son émergence technologique, scientifique et économique, et son engagement indéfectible en faveur de la stabilité, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale des États africains, constituent des moteurs de succès pour cette nouvelle dynamique de coopération entre la Corée et l'Afrique", avait-il relevé.