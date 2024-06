Algérie: Remise des distinctions aux lauréats du premier concours de design urbain au service de l'authenticité

ALGER — Les lauréats du premier concours national "La modernité au coeur de l'authenticité", pour le meilleur projet intégrant les exigences de la vie moderne dans la construction traditionnelle, ont été distingués, mercredi à Alger, par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui a rappelé le rôle de l'"expertise algérienne dans le domaine du design urbain et la préservation de l'identité civilisationnelle, historique et culturelle de l'Algérie".

Accueilli au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Environnement célébrée le 5 juin de chaque année, ce premier concours national, organisé par le ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec la Fondation du Patrimoine, de la Ville et l'Architecture, a été dédié à la mémoire de Abderrahmane Bouchama (1906-1985), premier algérien diplômé en architecture, militant de première heure de la cause nationale, auteur de nombre de livres et concepteur de plusieurs ouvrages bâtis qui ont mis en valeur l'identité algérienne dans sa richesse et sa diversité culturelle.

"Nous célébrons l'expertise algérienne dans le domaine du design urbain, qui exprime notre identité civilisationnelle, historique et culturelle" a déclaré la ministre de la Culture et des Arts lors de son allocution d'ouverture, soulignant le rôle prépondérant de l'architecture, qui "représente le génie des nations et des peuples dans la construction de leurs civilisations et la préservation de leur entité et leur authenticité".

En présence de représentants des deux chambres du Parlement, de hauts responsables des corps constitués et d'institutions culturelles, ainsi que d'experts en architecture et en design urbain, Mme Mouloudji a ensuite remis une distinction honorifique à Assia Bouchama, en hommage à son père, ce grand patriote et intellectuel, avant de décerner la première distinction, baptisée, "Prix de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji" à la jeune, Rayane Kobbi de Dar El Qoraane pour son projet "Hirfa Center".

Le deuxième prix au titre de la "Fondation du Patrimoine, de la Ville et l'Architecture" est revenu au trio d'étudiants en Master I à l'université d'Alger I, Zaki Akli, Sofiane Kesraoui et Abderrahmane Hamdini pour leur projet, "Nedroma, techniques modernes et patrimoine ancien", alors que la troisième place, consacrée, "Prix des sponsors" a été obtenue par le duo d'étudiantes à l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU), Maria Hamoudi et Malak Machane pour leur projet, "Garden Well".

Le premier responsable de la Fondation du Patrimoine, de la Ville et l'Architecture, Farid Bensalem, a remis un présent honorifique à la ministre de la Culture et des Arts, pour toute sa disponibilité et tout l'intérêt qu'elle a porté au projet "La modernité au coeur de l'authenticité", pour clore ce cérémonial de distinctions avec la récompense offerte aux sponsors de ce projet.

Dès l'annonce de la tenue de ce concours, faite par Soraya Mouloudji lors de l'ouverture du mois du patrimoine le 18 avril dernier à Bejaia, 22 projets représentant onze universités ont été retenus sur les 104 propositions enregistrées durant la période des inscriptions, ouverte jusqu'au 18 mai dernier, pour voir ensuite six conceptions nominées sur les 22 retenues, parmi lesquelles les trois projets lauréats de cette première édition.